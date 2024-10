Trump dice que inmigrantes que cometieron asesinatos han introducido "muchos genes malos" en EEUU

NUEVA YORK (AP) — El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó el lunes que los migrantes que están en Estados Unidos y han cometido asesinatos lo hicieron porque “está en sus genes”. Añadió que hay “muchos genes malos en nuestro país ahora mismo”.

Este es el caso más reciente en que Trump alega que los migrantes están cambiando la composición genética de Estados Unidos. El año pasado, evocó palabras utilizadas en su día por Adolf Hitler para argumentar que los migrantes que entran ilegalmente en Estados Unidos están “envenenando la sangre de nuestro país”.

Trump hizo sus comentarios el lunes en una entrevista radiofónica con el presentador conservador Hugh Hewitt. Estaba criticando a su oponente demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, cuando abordó el tema de la inmigración, y citó estadísticas que el Departamento de Seguridad Nacional dice que incluyen casos del gobierno de Trump.

“¿Qué hay sobre permitir que entren personas a través de una frontera abierta, 13.000 de las cuales eran asesinos? Muchos de ellos asesinaron a mucho más de una persona”, afirmó Trump. “Y ahora viven felices en Estados Unidos. Ya saben, ahora un asesino… creo esto: está en sus genes. Y tenemos muchos genes malos en nuestro país ahora mismo. Entonces tuvieron 425.000 personas que entraron a nuestro país que no deberían estar aquí y que son criminales”.

El equipo de campaña de Trump dijo que sus comentarios con respecto a los genes se referían a los asesinos.

“Se refería claramente a asesinos, no a migrantes. Es bastante repugnante que los medios de comunicación sean siempre tan rápidos para defender a asesinos, violadores y criminales ilegales si eso significa escribir un titular malo sobre el presidente Trump”, dijo en un comunicado Karoline Leavitt, secretaria nacional de prensa de la campaña de Trump.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) dio a conocer el mes pasado al representante republicano Tony Gonzales datos sobre las personas bajo su supervisión, incluidas las que no están bajo custodia del ICE. Eso incluyó a 13.099 personas que fueron declaradas culpables de homicidio y 425.431 personas que son criminales convictos.

Pero esas cifras abarcan décadas, incluso el gobierno de Trump. Y aquellos que no están bajo custodia del ICE podrían estar detenidas por agencias policiales estatales o locales, según el Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa al ICE.

El equipo de campaña de Harris declinó hacer comentarios.

Cuando se le preguntó el lunes durante su rueda de prensa por el comentario de Trump sobre los “genes malos”, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que “ese tipo de lenguaje es odioso, repugnante, inapropiado y no tiene cabida en nuestro país”.

El gobierno de Biden ha endurecido las restricciones de asilo para los migrantes, y Harris, tratando de hacer frente a una vulnerabilidad mientras hace campaña, se ha esforzado por proyectar una postura más dura en materia de inmigración.

El expresidente y candidato republicano ha hecho de la inmigración ilegal una parte central de su campaña para 2024, y ha prometido llevar a cabo la mayor operación de deportación de la historia de Estados Unidos si resulta elegido. Cuenta con un largo historial de comentarios que difaman a los migrantes, como referirse a ellos como “animales” y “asesinos”, y decir que propagan enfermedades.

El mes pasado, durante su debate con Harris, Trump afirmó falsamente que los migrantes haitianos de Ohio raptaban y se comían a las mascotas.

Como presidente, cuestionó por qué Estados Unidos aceptaba migrantes de Haití y África en lugar de Noruega, y dijo a cuatro mujeres congresistas, todas ellas personas de color y tres de las cuales habían nacido en Estados Unidos, que “se devolvieran y ayudaran a arreglar los lugares totalmente destrozados e infestados de delincuencia de los que procedían”.

___

El periodista de The Associated Press Will Weissert en Washington contribuyó a este despacho.

AP