Trump dice que zelenski quiere que los demócratas ganen las elecciones en eeuu

Por Kanishka Singh y Gram Slattery

24 sep (Reuters) - Donald Trump ha afirmado este lunes que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, desea que los demócratas ganen las elecciones estadounidenses de 2024, en las que el expresidente se enfrenta a la candidata demócrata, la actual vicepresidenta Kamala Harris. La declaración del candidato presidencial republicano en campaña contrasta con la línea adoptada por algunos de sus aliados, que han argumentado que Ucrania daría la bienvenida a Trump ya que sólo él —en su opinión— tiene la perspicacia para negociar con el presidente ruso, Vladimir Putin, para poner fin a la guerra de Moscú contra Ucrania. "Creo que Zelenski es el mejor vendedor de la historia. Cada vez que viene al país, se va con 60.000 millones de dólares", dijo Trump en un mitin en el oeste de Pensilvania. "Desea con todas sus fuerzas que ganen estas elecciones, pero yo lo haría de otra manera: negociaré la paz". El equipo de campaña de Harris, en un comunicado enviado por correo electrónico, reprochó a Trump no haber dicho que quiere que Ucrania gane la guerra. "La vicepresidenta Harris entiende que si Estados Unidos se aleja de Ucrania, Putin estaría sentado en Kiev con los ojos puestos en el resto de Europa y en nuestros aliados de la OTAN", dijo Morgan Finkelstein, portavoz de seguridad nacional del equipo de campaña de Harris. La oficina presidencial de Zelenski en Kiev no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Trump no dio detalles de su plan de paz, más allá de reiterar que llamaría a Putin y Zelenski y les instaría a llegar a un acuerdo, en caso de ganar las elecciones del 5 de noviembre. Zelenski, que se encuentra en Estados Unidos para asistir a la 79ª sesión de la Asamblea General de la ONU, dijo el lunes que una acción decisiva por parte de Estados Unidos ahora podría acelerar el final de la guerra de Rusia contra Ucrania el próximo año. Aunque Trump dijo la semana pasada que "probablemente" se reuniría con Zelenski durante su estancia en el país, no se ha fijado ninguna reunión, según personas cercanas al expresidente. Durante el fin de semana, Zelenski visitó una fábrica de armas en Pensilvania junto al gobernador demócrata Josh Shapiro, un aliado de Harris, un movimiento que enfureció a algunos asociados de Trump, dado que la visita se produjo en un campo de batalla electoral.

Los estadounidenses de ascendencia europea oriental —incluidos los ucraniano-estadounidenses y los polaco-estadounidenses— se han convertido en un bloque de votantes codiciado por ambas campañas, especialmente en Pensilvania, que alberga importantes poblaciones polacas y ucranianas. Washington y sus aliados han proporcionado un programa de asistencia multimillonario a Ucrania desde que comenzó la invasión rusa en febrero de 2022, al tiempo que han impuesto varias rondas de sanciones contra Moscú. Trump ha descrito sistemáticamente la ayuda estadounidense a Ucrania como un despilfarro de dinero y se ha negado a decir que quiere que Ucrania gane. Aunque Trump y Zelenski hablaron por teléfono en julio, no han hablado en persona desde el mandato de Trump 2017-2021. Zelenski ha dicho previamente que no puede predecir lo que Trump haría si ganara en noviembre, pero esperaba que el republicano mantuviera el apoyo militar de Estados Unidos a Ucrania. En una entrevista en julio con la BBC, Zelenski dijo que trabajar con Trump sería "un trabajo arduo, pero trabajamos de manera ardua".

La invasión rusa a gran escala de Ucrania ha causado la muerte de decenas de miles de personas, ha desarraigado a millones más y ha devastado pueblos y ciudades ucranianos. Putin afirma que las conversaciones de paz sólo podrán iniciarse si Kiev abandona a Rusia franjas del este y el sur de Ucrania y renuncia a sus ambiciones de ingresar en la OTAN. Zelenski ha pedido en repetidas ocasiones la retirada de todas las tropas rusas y el restablecimiento de las fronteras postsoviéticas de Ucrania. (Reporte de Kanishka Singh y Gram Slattery en Washington; reporte adicional de Stephanie Kelly y Lidia Kelly; edición de Stephen Coates y Sonali Paul; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

Reuters