trump pide un alto el fuego inmediato en ucrania, kiev y moscú citan condiciones

(Actualiza con reacción del Kremlin)

Por John Irish

PARÍS, 8 dic (Reuters) - El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el domingo un alto el fuego inmediato y negociaciones entre Ucrania y Rusia para poner fin a "la locura", lo que llevó al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y al Kremlin a enumerar sus condiciones.

Trump hizo estos comentarios pocas horas después de reunirse con Zelenski en París para mantener sus primeras conversaciones cara a cara desde que ganó las elecciones estadounidenses del mes pasado. Trump ha prometido poner fin al conflicto de forma negociada, pero hasta ahora no ha dado detalles.

"A Zelenski y a Ucrania les gustaría llegar a un acuerdo y poner fin a la locura", escribió Trump en su plataforma de redes sociales Truth Social, añadiendo que Kiev había perdido unos 400.000 soldados. "Debería haber un alto el fuego inmediato y comenzar las negociaciones".

"Conozco bien a Vladimir. Este es su momento de actuar. China puede ayudar. El mundo está esperando", añadió Trump, refiriéndose al presidente ruso Vladimir Putin.

Trump, en París para la reapertura de la catedral de Notre-Dame, se sentó con Zelenski el sábado durante aproximadamente una hora, junto con el presidente anfitrión, Emmanuel Macron.

Trump y Zelenski se dieron la mano y sonrieron, pero no quedó claro cómo había ido la conversación. Las versiones de las partes francesa y ucraniana se limitaron a decir que las conversaciones habían sido buenas y productivas.

Zelenski reaccionó al mensaje de Trump el domingo diciendo que la paz no era sólo un trozo de papel, sino que necesitaba garantías.

"Cuando hablamos de paz efectiva con Rusia, debemos hablar ante todo de garantías efectivas para la paz. Los ucranianos quieren la paz más que nadie", dijo en X.

"Esto (la guerra) no puede terminar simplemente con un trozo de papel y unas cuantas firmas. Un alto el fuego sin garantías puede reavivarse en cualquier momento, como ya ha hecho Putin en otras ocasiones. Para que los ucranianos no sigan sufriendo pérdidas, hay que garantizar la fiabilidad de la paz y no hacer la vista gorda a la ocupación".

Al parecer, la cifra de Trump de 400.000 soldados ucranianos perdidos en la guerra se refería tanto a muertos como a heridos. Zelenski dijo que 43.000 soldados habían muerto en la guerra y que había 370.000 soldados heridos.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, convocó una conferencia telefónica con periodistas para abordar los comentarios de Trump.

Peskov dijo que Rusia estaba abierta a las conversaciones, pero que tenían que basarse en los acuerdos alcanzados en Estambul en 2022 y en las realidades actuales en el campo de batalla, donde las fuerzas rusas han estado avanzando a su ritmo más rápido desde los primeros días de la guerra en 2022.

Putin ha dicho en repetidas ocasiones que un acuerdo preliminar alcanzado entre los negociadores rusos y ucranianos en las primeras semanas de la guerra en las conversaciones de Estambul, que nunca llegó a aplicarse, podría servir de base para futuras conversaciones.

"Nuestra posición sobre Ucrania es bien conocida", dijo Peskov.

"Las condiciones para un cese inmediato de las hostilidades fueron expuestas por el presidente Putin en su discurso ante el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso en junio de este año. Es importante recordar que fue Ucrania quien rechazó y sigue rechazando las negociaciones", dijo.

Putin ha dicho que Ucrania no debe unirse a la alianza militar de la OTAN y que Rusia debe quedar en pleno control de cuatro regiones ucranianas que sus tropas controlan parcialmente en la actualidad para que se llegue a un acuerdo de paz.

Peskov señaló que Zelenski había prohibido los contactos con los dirigentes rusos mediante un decreto especial, que, según Peskov, tendría que ser revocado si se quiere proseguir con las conversaciones. (Reporte adicional de Pavel Polityuk en Kiev y de Dmitry Antonov en Moscú y de Maxim Rodionov y Andrew Osborn en Londres; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

