trump pidió a putin que no avivara la guerra, según una fuente, y el kremlin niega que hablaran

(Actualizaciones con desmentido del Kremlin y comentarios en los párrafos 1-7)

Por Gram Slattery y Humeyra Pamuk

West palm beach/washington, 11 nov (reuters) -

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, habló con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y le aconsejó que no intensificara la guerra de Ucrania, dijo una fuente cercana a la conversación, pero el Kremlin negó que ambos hubieran hablado.

La fuente dijo a Reuters el domingo que Trump, que ha criticado la magnitud del apoyo militar y financiero de Estados Unidos a Kiev y ha dicho que pondrá fin a la guerra rápidamente, había hablado con Putin en los últimos días.

The Washington Post informó primero de que la llamada había sucedido, citando fuentes no identificadas, y de que Trump le había dicho a Putin que no debía intensificar la guerra de Ucrania.

Sin embargo, en un gesto inusual, el portavoz del Kremlin,

Dmitri Peskov

, dijo el lunes que tal llamada no había tenido lugar.

"Esto es completamente falso. Es pura ficción, información falsa", dijo a los periodistas. "No hubo ninguna conversación".

"Este es el ejemplo más evidente de la calidad de la información que se publica ahora, a veces incluso en medios de prensa con bastante reputación", dijo.

A la pregunta sobre si Putin tenía intención de establecer algún contacto con Trump, Peskov respondió: "Todavía no hay planes concretos".

Trump habló con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el pasado miércoles.

En cuanto a la supuesta llamada Trump-Putin, Steven Cheung, director de comunicaciones de Trump, dijo: "No hacemos comentarios sobre llamadas privadas entre el presidente Trump y otros líderes mundiales".

El republicano Trump tomará posesión de su cargo el 20 de enero tras ganar las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Biden ha invitado a Trump al Despacho Oval el miércoles, según ha informado la Casa Blanca.

El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, dijo el domingo que el principal mensaje de Biden sería su compromiso de garantizar un traspaso de poder pacífico y que también hablará con Trump sobre lo que está ocurriendo en Europa, Asia y Oriente Medio.

"En los próximos 70 días, el presidente Biden tendrá la oportunidad de defender ante el Congreso y la Administración entrante que Estados Unidos no debe alejarse de Ucrania, que alejarse de Ucrania significa más inestabilidad en Europa", dijo Sullivan al programa "Face the Nation" de CBS News.

A Sullivan se le preguntó si Biden pediría al Congreso que aprobara una ley para autorizar más fondos para Ucrania.

"No estoy aquí para presentar una propuesta legislativa específica. El presidente Biden defenderá que necesitamos recursos continuos para Ucrania después del final de su mandato", dijo.

Financiación para ucrania

Washington ha proporcionado decenas de miles de millones de dólares en ayuda militar y económica estadounidense a Ucrania desde que fue invadida por Rusia en febrero de 2022, una financiación que Trump ha criticado en repetidas ocasiones y contra la que se ha movilizado junto a otros legisladores republicanos.

Trump dijo el año pasado que si él hubiera estado en la Casa Blanca en ese momento, Putin no habría invadido Ucrania. Dijo a Reuters que Ucrania podría tener que ceder territorio para alcanzar un acuerdo de paz, algo que Kiev rechaza y que Biden nunca ha sugerido.

Zelenski dijo el jueves que no conocía ningún detalle del plan de Trump para acabar rápidamente con la guerra y que estaba convencido de que un final rápido implicaría grandes concesiones por parte de Kiev.

Según la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno, el Congreso destinó más de 174.000 millones de dólares a Ucrania bajo el mandato de Biden. Es casi seguro que el ritmo de la ayuda disminuya con Trump, ya que los republicanos se harán con el control del Senado estadounidense con una mayoría de 52 escaños. (Información de Humeyra Pamuk, Brendan O'Brien y la redacción de Moscú; información adicional de Moira Warburton; edición de Bill Berkrot, Diane Craft y Timothy Heritage; edición en español de Jorge Ollero Castela)

Reuters