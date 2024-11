Trump y Harris organizan mítines a poca distancia uno de otro en Milwaukee para ganar Wisconsin

MILWAUKEE, Wisconsin, EE.UU. (AP) — La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris y el expresidente Donald Trump organizaron mítines a sólo 11 kilómetros (7 millas) de distancia el viernes en el área de Milwaukee, parte de un febril empeño final por los votos en el condado más grande del estado pendular de Wisconsin.

Milwaukee es de donde provienen la mayoría de los votos demócratas en Wisconsin, pero en sus suburbios conservadores viven la mayoría de los republicanos, y son un área crucial para Trump mientras intenta recuperar el estado que ganó por escaso margen en 2016 y perdió en 2020. Una razón de su derrota fue una caída en el apoyo en esos suburbios de Milwaukee y un aumento en los votos demócratas en la ciudad.

“Ambos candidatos reconocen que el camino hacia la Casa Blanca pasa directamente por el condado de Milwaukee”, dijo Hilario Deleon, presidente del Partido Republicano del condado.

El Air Force Two, el avión de la vicepresidencia, aterrizó en el aeropuerto de Milwaukee unos 40 minutos antes del avión privado de Trump, al que él ha llamado Trump Force One. Las aeronaves se estacionaron cerca una de la otra, pero los candidatos no se cruzaron; la comitiva de Harris ya se había ido antes de que Trump aterrizara.

Ambos mítines atrajeron aproximadamente el mismo número de personas, según los cálculos de asistentes proporcionados por cada equipo de campaña. Trump subió al escenario 7 minutos antes que Harris.

Los dos mítines —Trump estuvo en el centro de Milwaukee y Harris en un suburbio— podrían ser las últimas presentaciones de los candidatos en Wisconsin antes del día de las elecciones. Ambos bandos dicen que la contienda por los 10 votos del Colegio Electoral que otorga el estado está de nuevo muy reñida. Cuatro de las últimas seis elecciones presidenciales en Wisconsin se decidieron por menos de un punto, o menos de 23.000 sufragios.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de la AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

