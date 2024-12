Turistas entusiastas no se inmutan ante el repentino caos por la ley marcial en Corea del Sur

SEÚL, Corea del Sur (AP) — Muchos turistas en Seúl parecían en gran medida imperturbables por la agitación política que se desarrollaba en la capital mientras acudían el miércoles al palacio más grande de la ciudad, diversos lugares emblemáticos locales y calles comerciales.

Algunos despertaron con mensajes de texto preocupantes de amigos y familiares, quienes escucharon las noticias sobre la sorprendente declaración de ley marcial del presidente Yoon Suk Yeol el martes por la noche. Yoon impuso abruptamente la ley marcial de emergencia y prometió eliminar las “fuerzas antiestatales” después de tener dificultades para aprobar medidas en un parlamento dominado por la oposición.

Pero su ley marcial apenas estuvo en vigor unas seis horas, ya que la Asamblea Nacional votó para revocar la medida. Con la declaración formalmente levantada, los turistas salieron de sus hoteles.

El miércoles por la mañana en el Palacio Gyeongbokgung, el más grande de los palacios reales surcoreanos, los turistas vestían ropa tradicional alquilada en tiendas cercanas mientras posaban para fotos.

Emma Basnawi, visitante de Indonesia, dijo que pensó que “algo grande podría suceder” cuando se enteró de la declaración de ley marcial y estaba un poco preocupada. Pero los disturbios y protestas no son inusuales en su hogar en Yakarta, así que planeó seguir su itinerario tanto como fuera posible, dijo.

Stephen Rowan, de Brisbane, Australia, caminaba hacia el palacio con un grupo turístico y dijo que no estaba preocupado. Había pedido a un amigo de Corea del Sur que le ayudara a entender lo que estaba sucediendo.

“Me habría preocupado si la ley marcial hubiera permanecido en vigor”, dijo.

Policías con escudos llegaron la madrugada del miércoles a la zona del palacio, conocida históricamente como un sitio popular de protestas. Pero aparte de eso, parecía una fría mañana normal de diciembre en Seúl.

No muy lejos del palacio, grupos turísticos recorrían el poblado de Bukchon Hanok, tomando fotos del barrio residencial y sus muchas casas tradicionales restauradas.

Elisabetta Munari, de vacaciones desde Milán, Italia, hizo una caminata matutina a la Torre de Seúl en la cima de la montaña Namsan, para ver las vistas de la ciudad. Tenía una semana libre del trabajo y viajaba sola por primera vez.

“Mucha gente de Italia me escribió durante la noche mientras dormía”, dijo. “Pero todos aquí han ido a la escuela y al trabajo hoy. Por supuesto, no voy al centro de la ciudad, pero aún así estoy por aquí. No creo que la situación sea crítica”.

Las calles comerciales de Insadong y Myeongdong también estaban llenas de gente. Geff Johnson, de Sídney, Australia, miraba el arte a la venta en la calle principal de Insadong con amigos. Dijo que su visita de ese día a la zona desmilitarizada, la franja de tierra entre Corea del Norte y Corea del Sur, fue cancelada debido a la declaración de ley marcial.

Johnson dijo que se sentía tranquilo porque había visto muchos policías en Seúl y había muchos locales y turistas de compras.

Por el momento, dijo, las cosas parecen seguras.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

AP