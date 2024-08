Turquía bloquea el acceso a la red social instagram pero no da ninguna razón

ANKARA, 2 ago (Reuters) -

Turquía ha bloqueado el acceso a la red social Instagram, informó el viernes la Autoridad de Tecnologías de la Información y la Comunicación de Turquía, sin indicar el motivo ni la duración de la prohibición, que también ha dejado inaccesible la aplicación móvil de la plataforma. La medida se produce después de que el miércoles Fahrettin Altun, presidente de la Dirección de Comunicación de la presidencia turca, criticara a la plataforma por su decisión de bloquear los mensajes de condolencia por el asesinato de Ismail Haniye, uno de los principales dirigentes de la milicia palestina Hamás.

"Esto es censura pura y dura", dijo Altun, en X, añadiendo que Instagram no había citado ninguna violación de la política por su acción. La empresa matriz de Instagram, Meta Platforms Inc, no hizo comentarios inmediatos ni sobre la prohibición ni sobre los comentarios de Altun.

(Información de Tuvan Gumrukcu; editado por Clarence Fernandez; editado en español por Javi West Larrañaga)

Reuters