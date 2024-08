Turquía se reunirá con responsables de instagram tras la prohibición de acceso, según un ministro

Por Ezgi Erkoyun

ESTAMBUL, 5 ago (Reuters) - El Gobierno turco mantendrá conversaciones con responsables de Instagram el lunes tras bloquear el acceso a la red social la semana pasada, según anunció el ministro de Transporte e Infraestructuras, Abdulkadir Uraloglu, en una publicación en la red social X. La medida se adoptó después de que un alto funcionario turco acusara a Instagram de bloquear los mensajes de pésame tras el asesinato de Ismail Haniye, líder del grupo miliciano palestino Hamás.

Uraloglu dijo que Turquía había expresado ciertas sensibilidades respecto al cumplimiento de las leyes turcas en una reunión previa con representantes de Instagram la semana pasada. "Como resultado del bloqueo de Instagram en Turquía, millones de personas se están viendo privadas de sus formas cotidianas de conectar con familiares y amigos, y las empresas ya no pueden llegar a sus clientes de la misma manera", dijo un portavoz de Meta, propietaria de la red social. "Seguiremos haciendo todo lo posible para restablecer nuestros servicios", aseguró. El miércoles, Fahrettin Altun, jefe de Comunicaciones de Turquía, criticó a Instagram por supuesta "censura pura y dura" en lo que denominó su decisión de prohibir los mensajes de condolencia por Haniye tras su asesinato en Teherán, capital de Irán, el 31 de julio. Irán y Hamás han acusado a Israel de llevar a cabo el ataque que mató a Haniye horas después de que asistiera a la toma de posesión del nuevo presidente de Irán. Israel no ha reivindicado la autoría.

Turquía ocupa el quinto lugar del mundo en cuanto a uso de Instagram, con más de 57 millones de usuarios, tras India, Estados Unidos, Brasil e Indonesia, según la plataforma de datos Statista.

Miles de personas protestaron en X por la prohibición de acceso, con etiquetas en turco que se traducen como "prohibicióndeacceso, devuélvannosInstagram, comercioelectrónicoparalizado" en la lista de las principales tendencias en Turquía desde la prohibición.

Entre los descontentos con la prohibición se encontraba Basak, de 34 años, que dirige una cuenta de diseño de joyas hechas a mano en Instagram con más de 30.000 seguidores, y dijo que había perturbado su negocio. "Algunos de mis clientes se pusieron en contacto conmigo accediendo a Instagram a través de VPN y otras redes sociales, pero mi oportunidad de acceder a nuevas personas y clientes potenciales se detuvo de inmediato", dijo. "Mis ventas cayeron. Si esto (la prohibición de acceso) continúa, no me será posible salir adelante, ya que no puedo llegar a un público más amplio". El monitor de internet NetBlocks calcula que la prohibición de acceso a Instagram costó unos 11,5 millones de dólares diarios a la economía turca. La asociación turca de empresas de comercio electrónico ETID calcula que las empresas turcas generan unos 900 millones de liras (27 millones de dólares) de ingresos diarios a través de Instagram, dijo su vicepresidente, Emre Ekmekci.

Si la prohibición continúa, se producirá un desplazamiento gradual tanto de vendedores como de usuarios a otras plataformas, afirmó. "Esperamos que la reunión sea positiva y las partes puedan encontrar una solución. No es sólo una cuestión política, también hay un impacto comercial", dijo Ekmekci.

(1 dólar = 33,3390 liras) (Información de Ezgi Erkoyun y Canan Sevgili; información adicional de Tuvan Gumrukcu; redactado por Burcu Karakas; edición de Daren Butler, Mark Heinrich y Sharon Singleton; editado en español por Anxo Fariñas Torres)

