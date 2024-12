Ucrania impone sanciones al ex primer ministro ivanishvili y a miembros del gobierno de georgia

KIEV, 5 dic (Reuters) - El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el jueves que había impuesto sanciones al ex primer ministro georgiano Bidzina Ivanishvili y a algunos miembros del Gobierno de Georgia. Las tensiones han ido en aumento entre el partido gobernante de Georgia y los opositores que afirman que el país de Transcaucasia está aplicando políticas cada vez más autoritarias, antioccidentales y prorrusas. Zelenski impuso sanciones a 19 personas, entre ellas el jefe de los servicios de seguridad del Estado georgiano y el ministro del Interior. "Son sanciones contra la parte del Gobierno de Georgia que está entregando Georgia a (el presidente ruso Vladimir) Putin", dijo Zelenski, cuyo país fue invadido por Rusia en febrero de 2022. Ivanishvili, multimillonario y fundador del partido gobernante Sueño Georgiano, es considerado la figura más influyente de la política georgiana. Las tensiones en Georgia han desembocado en enfrentamientos entre manifestantes y la policía desde que el partido gobernante dijo que suspendía las conversaciones sobre la adhesión a la Unión Europea de la exrepública soviética de unos 3,7 millones de habitantes. Zelenski acusó a las personas a las que impuso sanciones de "vender los intereses de Georgia y su pueblo" y pidió a los socios europeos de Ucrania y a Estados Unidos que actuaran. "Así funcionan las cosas en los asuntos internacionales: si no se responde a tiempo o no se responde con principios, se pierden décadas y se les roba la libertad a los países", añadió Zelenski.

No hubo respuesta inmediata a las acusaciones de aquellos a quienes se impusieron sanciones.

Las sanciones, de 10 años de duración, incluyen restricciones a las operaciones financieras, a la entrada en Ucrania y a los derechos de propiedad en el país.

(Información de Anastasiia Malenkom; edición de Christina Fincher y Timothy Heritage; edición en español de Jorge Ollero Castela)

