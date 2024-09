ucrania niega vínculos con "delirante" sospechoso de intento de asesinato contra trump

(Cambia redacción con comentarios de autoridades ucranianas)

Por Gram Slattery y David Lawder

16 sep (Reuters) -

Kiev negó el lunes vínculos con un hombre acusado de intentar asesinar al expresidente de Estados Unidos Donald Trump, después de que salió a la luz que el sospechoso era un partidario de Ucrania que había dicho que quería reclutar voluntarios extranjeros para luchar.

Trump

estaba a salvo el domingo después de que el Servicio Secreto frustró lo que el FBI calificó como un aparente segundo intento de asesinato contra el candidato republicano a la presidencia en dos meses, capturando a un hombre armado que había llevado un rifle al campo de golf de Trump.

Entrevistas en los medios de comunicación y publicaciones en las redes sociales mostraron que el sospechoso, Ryan Routh, de 58 años, era un firme partidario de Ucrania que había viajado a ese país tras la invasión rusa de 2022.

Las autoridades ucranianas dijeron que no tenían relación con él y acusaron a Moscú de aprovechar el vínculo con fines propagandísticos. El Kremlin, por su parte, insinuó que había un vínculo entre el intento de asesinato y el apoyo de Estados Unidos a Kiev, diciendo que "jugar con fuego tiene sus consecuencias".

El aparente ataque contra Trump ocurrió apenas dos meses después de que fue rozado en la oreja derecha cuando un hombre armado

disparó contra él en un mitin de campaña

. El tirador fue abatido por un disparo de agentes de seguridad.

Ambos incidentes ponen de relieve el reto de mantener a salvo a los candidatos presidenciales en una campaña febril, a poco más de siete semanas de las elecciones del 5 de noviembre.

"Me gustaría dar las gracias a todos por su preocupación y buenos deseos - ¡Ha sido ciertamente un día interesante!", dijo Trump en las redes sociales a última hora del domingo, agradeciendo al Servicio Secreto y a la policía que le mantuvieran a salvo.

La contrincante de Trump en las elecciones, la vicepresidenta Kamala Harris, dijo en X: "La violencia no tiene cabida en Estados Unidos".

El presidente Joe Biden ordenó a su equipo que se asegure de que el Servicio Secreto cuente con los recursos necesarios para garantizar la seguridad de Trump.

Partidario de ucrania

Routh, de Hawái, fue identificado en los medios de comunicación estadounidenses como el sospechoso, aunque las fuerzas de orden no lo han mencionado. A última hora del domingo, agentes del Servicio Secreto y de Seguridad Nacional registraron una vivienda en Greensboro, en Carolina del Norte, que, según dijo un vecino a Reuters, pertenecía a Routh.

Las pruebas del

apoyo de Routh a Ucrania

no tardaron en aparecer tras el incidente del domingo, incluidas imágenes suyas en 2022 hablando con Newsweek Romania en Kiev, donde había instalado una tienda de campaña con banderas de países que representaban a voluntarios que murieron en Ucrania.

Routh dijo que su objetivo era ayudar a reclutar combatientes extranjeros, tras haber sido rechazado por ser demasiado mayor para presentarse como voluntario.

"Muchos de los otros conflictos son grises, pero éste es definitivamente blanco o negro. Se trata del bien contra el mal", dijo Routh, mostrando emoción mientras suplicaba a la cámara con una camiseta con símbolos de la bandera estadounidense.

"Si los Gobiernos no envían a sus militares oficiales, entonces nosotros, los civiles, tenemos que recoger la antorcha".

El New York Times informó que también había entrevistado a Routh, en 2023, cuando éste dijo que estaba intentando reclutar a antiguos combatientes de Afganistán para llevarlos a Ucrania.

Las autoridades ucranianas dijeron que no tenían nada que ver con él.

Routh "nunca ha formado parte, asociado o vinculado a la Legión Internacional en ninguna capacidad", dijo a Reuters la unidad que incluye voluntarios extranjeros para las fuerzas ucranianas.

Un funcionario de la Legión dijo a CNN que Routh había enviado correos electrónicos ofreciéndose a reclutar voluntarios extranjeros, pero los militares ucranianos pensaron que estaba "delirando" y no se tomaron en serio las ofertas.

"Ni siquiera respondimos. No había nada a lo que responder. Nunca formó parte de la Legión y no cooperó con nosotros de ninguna manera", dijo a CNN Oleksandr Shaguri, oficial del Departamento de Coordinación de Extranjeros del Mando de las Fuerzas Terrestres.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo que se alegraba de saber que Trump estaba a salvo, y que no había lugar para la violencia en la política en ningún sitio.

En Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, pareció vincular el aparente ataque con el apoyo de Washington a Ucrania.

"No somos nosotros los que deberíamos estar reflexionando, son los servicios de inteligencia de Estados Unidos los que deberían estar reflexionando. En cualquier caso, jugar con fuego tiene sus consecuencias", dijo Peskov al ser preguntado por el intento de asesinato.

El jefe del Centro Ucraniano para Contrarrestar la Desinformación, Andriy Kovalenko, dijo que Moscú estaba "utilizando otro intento de asesinato contra Trump en contra de Ucrania en el campo de la información".

"El enemigo lanzará una serie de teorías conspirativas sobre el 'rastro ucraniano'. Por supuesto, todo esto es mentira".

Los perfiles en X, Facebook y LinkedIn a nombre de Routh contenían mensajes de apoyo a Ucrania, así como declaraciones en las que se describía a Trump como una amenaza para la democracia estadounidense.

"@POTUS Tu campaña debería llamarse algo así como KADAF. Keep America Democatric and Free", o Mantener América democrática y libre en español. "La de Trump debería ser MASA... Make americans slaves again", o hacer a los americanos esclavos de nuevo, dice una publicación en X, en la que se etiquetaba al presidente Biden.

"la democracia está en las urnas y no podemos perder", agrega.

Reuters no pudo confirmar que las cuentas hayan pertenecido al sospechoso, y las fuerzas del orden no quisieron hacer comentarios. El acceso público a los perfiles de Facebook y X fue eliminado horas después del incidente del domingo.

Cañón entre los arbustos

Agentes del Servicio Secreto dispararon el domingo contra un hombre que fue visto entre unos arbustos cerca del campo de golf de Trump en West Palm Beach, a unos cientos de metros de donde Trump estaba jugando. El sospechoso fue detenido tras huir del lugar en un vehículo, dejando atrás dos mochilas y un rifle de asalto tipo AK-47.

El alguacil del condado de Palm Beach, Ric Bradshaw, dijo que un agente del Servicio Secreto que protegía a Trump vio el cañón de un rifle asomando entre unos arbustos a unas 400 a 500 yardas (365 o 460 metros) del expresidente mientras revisaban en busca de posibles amenazas.

Los agentes se enfrentaron al hombre armado, disparando al menos cuatro veces.

Agentes del alguacil del vecino condado de Martin detuvieron al sospechoso en la I-95, a unos 65 kilómetros del campo de golf.

Harris ha dicho en repetidas ocasiones que un segundo mandato de Trump amenazaría la democracia estadounidense y ha prometido un apoyo inquebrantable a Ucrania en su lucha contra Rusia. Trump, preguntado durante un debate la semana pasada si quería que Ucrania ganara la guerra, dijo que quería que terminara.

(Reporte de Gram Slattery en Washington y David Ljunggren en Ottawa; reporte adicional de Alexandra Ulmer en San Francisco, California; Mike Stone, Douglas Gillison, Richard Cowan, Jason Lange y Jeff Mason en Washington; Brad Brooks en Longmont, Colorado; Helen Coster en Nueva York; Jonathan Drake en Greensboro, Carolina del Norte; Anastasiia Malenko en Kiev; Escrito por David Lawder y Peter Graff; Editado en español por Mireia Merino y Ricardo Figueroa)

