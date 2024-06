Ucraniano zelenski afirma que xi le dijo que china no venderá armas a rusia

KIEV, 13 jun (Reuters) - El presidente ucraniano Volodimir Zelenski sostuvo el jueves que su par Xi Jinpin le dijo que China no vendería armas a Rusia durante una conversación telefónica.

Zelenski habló en una rueda de prensa conjunta con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la cumbre del G7 en Italia. No especificó cuándo tuvo lugar la conversación con Xi.

"Tuve una conversación con el líder de China. Me dijo que no venderá armas a Rusia. Veremos si es una persona respetable y no lo hace, porque me dio su palabra", dijo Zelenskiy en inglés.

Biden intervino cuando Zelenski terminó de hablar, diciendo: "Por cierto, China no está suministrando armas, sino la capacidad de producir esas armas y la tecnología disponible para hacerlo, por lo que de hecho está ayudando a Rusia".

Zelenski afirmó que si Kiev y China tuvieran los mismos puntos de vista sobre la paz podría haber diálogo entre ellos, y que si Pekín tuviera un punto de vista alternativo, podría preparar una "fórmula de paz" alternativa.

El líder ucraniano ha promovido su visión de la paz en Ucrania, que denomina su "fórmula de paz".

Está previsto que Suiza acoja este fin de semana a delegaciones internacionales de decenas de países y organizaciones en una cumbre por la paz en Ucrania.

La última llamada telefónica conocida públicamente entre Zelenskiy y Xi fue en abril de 2023, la única de este tipo desde la invasión a gran escala de Rusia. (Reporte de Max Hunder, Yuliia Dysa y Tom Balmforth; Editado en español por Javier Leira)

Reuters