Un bloguero gastronómico de Gaza quiere servir "un plato de esperanza" a los niños

Sentado en su carpa en el sur de la Franja de Gaza, Hamada Shaqoura, un bloguero gastronómico palestino desplazado por la guerra, prepara unas recetas para servir a los niños lo que el llama "un plato de esperanza".

Antes de que su casa fuera destruida y su familia desplazada tres veces desde el comienzo de la guerra el 7 de octubre, este youtuber de 32 años acudía a los lugares de moda de la ciudad de Gaza para probar hamburguesas, pizzas, fideos y otros platos.

Luego aprendió a cocinar para comer algo más que raciones alimentarias en tiempos de guerra.

"Quise transformar las conservas que comemos desde hace meses en algo nuevo y preparar comida deliciosa para los niños", explicó a la AFP durante una videollamada desde Jan Yunis, una ciudad en el sur de la Franja de Gaza.

A partir de paquetes de ayuda humanitaria y de vegetales frescos, Shaqoura inventó tacos de carne "a la gazatí", pizzas enrolladas y el "sandwich dorado" frito.

Se filmó cocinando y compartiendo sus innovaciones con niños hambrientos de un campamento de desplazados. "¡Zakee (delicioso)!", exclama uno en un video después de morder un panqueque con manzanas y salsa de chocolate.

Atrapado en la Franja de Gaza con su teléfono móvil y una conexión a internet irregular, el bloguero muestra otra faceta de la guerra y de sus múltiples dificultades, destacando "la resiliencia y la perseverancia".

Shaqoura, o Hamada Shoo como se hace llamar en internet, cuenta hoy con cerca de medio millón de seguidores en Instagram. A medida que aumentan las vistas de sus videos, también lo hacen las donaciones, al igual que sus ambiciones.

- Seguir existiendo -

Buscando "alimentar tantas bocas como sea posible", calienta enormes ollas al aire libre, mezclando guisantes entre las ruinas de Jan Yunis. Los niños corren descalzos por un terreno baldío llevando ollas, cuencos y jarras vacías.

Después de casi diez meses de guerra el pequeño territorio palestino asediado por Israel está amenazado de hambruna, según la ONU.

"Me atormenta la idea de que un niño venga a verme y no encuentre comida o agua potable. Ayudarlos me motiva", detalló.

Cuando estalló la guerra el 7 de octubre tras el ataque sangriento de Hamás ese día en Israel, Shaqoura acababa de casarse y se preparaba para una carrera en la restauración.

Lanzó una campaña de financiación colectiva con la esperanza de sacar a su esposa embarazada de la Franja de Gaza, pero el último punto de paso se cerró justo antes del nacimiento de su hijo, en mayo.

El ataque de Hamas el 7 de octubre causó la muerte de 1.197 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en datos oficiales israelíes.

En represalia, el ejército israelí lanzó una ofensiva que causó más de 39.400 muertos, según datos del ministerio de Salud del gobierno de Hamás para la Franja de Gaza, que no proporciona detalles sobre el número de civiles y combatientes muertos.

Situada en el cruce de los intercambios mediterráneos, poblada de refugiados y separada del resto de los territorios palestinos, la Franja de Gaza desarrolló una cocina diferente, cuyo espíritu de innovación fue forjado por dos décadas de bloqueo y sitios israelíes, explica Laila El Hadad, experta culinaria de Gaza.

Shaqoura es uno de los numerosos blogueros en Gaza que se interesan en la cocina, principalmente para encontrar consuelo en las circunstancias tan difíciles de la guerra.

Con motivo de la fiesta musulmana de Eid al-Ada, fríe buñuelos para que los niños sientan que "hay algo que vale la pena celebrar". En días de calor les sirve un granizado de limón.

Gracias a sus videos, Shaqoura espera que la gente vea que "somos tenaces y fuertes. Hacemos todo lo posible por seguir existiendo".

lb-mab/mab/pc

AFP