un comandante ruso dice que las fuerzas ucranianas están presionando en el frente fronterizo

Por Guy Faulconbridge y Maxim Rodionov

MOSCÚ, 15 ago (Reuters) -

Un alto mando ruso dijo el jueves que las fuerzas ucranianas habían sido expulsadas de un pueblo de una región fronteriza rusa, pero que las fuerzas de Kiev seguían sondeando a lo largo del frente más de nueve días después de la incursión relámpago en Rusia.

El mayor ataque extranjero contra territorio soberano ruso desde la Segunda Guerra Mundial se desencadenó el 6 de agosto, cuando miles de efectivos ucranianos irrumpieron en la frontera occidental de Rusia en un bochorno para la cúpula militar rusa.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el miércoles que sus fuerzas habían avanzado unos kilómetros y que se estaba logrando el objetivo de reponer un "fondo de intercambio" de prisioneros de guerra. Un responsable ucraniano afirmó que Kiev estaba creando una zona de seguridad para proteger a su población de los ataques.

El general de división Apti Alaudinov, al mando de las fuerzas especiales chechenas Ajmat que combaten en Kursk, dijo que el ejército ruso había expulsado a Ucrania de Martynovka, a unos 18 kilómetros de la frontera.

"Hemos quemado todo lo que se mueve, todo lo que hemos podido encontrar", dijo Alaudinov a la televisión estatal rusa desde la región de Kursk, recordando a los telespectadores la derrota rusa de la invasión de Rusia por Napoleón en 1812.

Alaudinov, estrecho aliado del presidente checheno Ramzan Kadirov, dijo que Ucrania estaba enviando más fuerzas a la región rusa, pero que el desplazamiento de recursos estaba debilitando a las fuerzas ucranianas en otras partes del frente.

"El enemigo está empujando, está intentando abrirse paso desde todas partes, abrirse paso", dijo Alaudinov, admitiendo que la iniciativa seguía estando en Ucrania. "Pero cada día las fuerzas del enemigo se están derritiendo".

La ciudad rusa de Sudzha, un centro de transbordo para el gas natural ruso que fluye a Europa a través de Ucrania, no estaba bajo pleno control ucraniano, dijo. Ucrania afirmó el miércoles que estaba totalmente bajo control ucraniano.

Alaudinov también habló de la caótica situación del campo de batalla en la región cuando sus fuerzas llegaron poco después de la incursión, con los bosques formando equipo con las fuerzas ucranianas y una falta de claridad sobre las fuerzas de quién estaban dónde.

La incursión ucraniana parecía destinada a obligar a Moscú a ralentizar su avance por el resto del frente dentro de Ucrania, aunque el Ministerio de Defensa ruso también informó de intensos combates a lo largo del frente ucraniano y dijo que sus efectivos habían tomado mejores posiciones en varios puntos.

Ucrania dijo que no había señales de que la presión militar rusa estuviera retrocediendo a lo largo del frente oriental dentro de sus fronteras el jueves e informó de los combates más intensos en semanas cerca de Pokrovsk.

Entrar en rusia

Apoyadas por enjambres de drones, artillería pesada y tanques, las unidades ucranianas se han hecho desde entonces con un trozo de la mayor potencia nuclear del mundo y el jueves proseguían los combates a lo largo de un frente de unos 18 kilómetros dentro del territorio ruso.

El gobernador en funciones de Kursk, Alexéi Smirnov, dijo que el distrito de Glushkov, de 20.000 habitantes, estaba siendo evacuado. Al menos 200.000 personas han sido evacuadas hasta ahora de las regiones fronterizas, según datos rusos.

El jefe adjunto del Estado Mayor del Kremlin, Serguéi Kiriyenko, visitó Kurchatov, la ciudad que da servicio a la central nuclear de Kursk, situada a sólo 40 kilómetros de los combates.

Rusia, que invadió Ucrania en 2022, ha estado avanzando durante la mayor parte del año a lo largo del frente de 1.000 kilómetros en Ucrania y cuenta con una amplia superioridad numérica. Controla el 18% de Ucrania.

La incursión ucraniana en Rusia le ha reportado sus mayores avances en el campo de batalla desde 2022.

Combates en rusia

Occidente, que respalda a Ucrania y ha dicho que no permitirá que el presidente ruso, Vladimir Putin, gane la guerra, ha dicho en repetidas ocasiones que no sabía nada de los planes ucranianos de atacar Rusia. Responsables rusos dicen que no creen tales declaraciones.

"Por supuesto que están implicados", dijo a Reuters la diputada rusa Maria Butina. "Cuando estudiaba en Estados Unidos la regla principal era: 'No pinches al oso'. ¿Qué está haciendo Occidente hoy? Están pinchando al oso".

Putin dijo el lunes que Ucrania "con la ayuda de sus amos occidentales" pretendía mejorar la posición negociadora de Kiev de cara a unas posibles conversaciones de paz.

El Ministerio de Defensa ruso publicó unas imágenes en las que se veía cómo un dron ruso destruía un vehículo blindado de combate Stryker de fabricación estadounidense en la región de Kursk. Representantes rusos han advertido de que si se utilizaran armas occidentales en territorio ruso, Moscú lo consideraría una grave escalada.

Al llevar la guerra a Rusia, Zelenski corre el riesgo de debilitar las defensas de Kiev a lo largo del frente en Ucrania, mientras que Rusia ya ha enviado miles de reservas en un intento de expulsar a los soldados ucranianos.

Y si Ucrania quiere mantener el territorio ruso que ha tomado, necesitará construir una sofisticada operación logística para apoyar a sus fuerzas, según los analistas militares. (Escrito por Guy Faulconbridge en Moscú y Maxim Rodionov en Londres; edición de Philippa Fletcher; editado en español por Anxo Fariñas Torres)

