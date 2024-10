Un dron fue lanzado hacia la residencia de Netanyahu en el centro de Israel

Un dron fue lanzado hacia la residencia privada de Benjamin Netanyahu en Cesarea, informó este sábado la oficina del primer ministro israelí, después de que el ejército anunciara que un dron procedente de Líbano había impactado contra una "estructura" en esta localidad costera del centro de Israel.

"Un dron fue disparado hacia la casa del primer ministro en Cesarea. El primer ministro y su esposa no estaban presentes y no hubo víctimas", indicó la oficina de Netanyahu en un comunicado. No estaba claro si la residencia era la "estructura" a la que se refirió el ejército.

AFP