Un helicóptero en vuelo "no autorizado" se estrella contra un hotel en australia y el piloto muere

SÍDNEY, 12 ago (Reuters) -

Un helicóptero que realizaba un vuelo "no autorizado" se estrelló este lunes contra el tejado de un hotel en la ciudad turística de Cairns, en el norte de Australia, causando la muerte del piloto y obligando a evacuar a cientos de huéspedes, informaron las autoridades.

Los equipos de emergencia fueron avisados cerca de las 2 de la madrugada hora local (1600 GMT del domingo) después de que el helicóptero bimotor chocara contra el tejado del hotel, provocando un incendio y desencadenando las evacuaciones, informó la policía del estado de Queensland en un comunicado.

La policía dijo que el helicóptero había sido sacado de su hangar para un "vuelo no autorizado", pero no dio más detalles. El piloto, que aún no ha sido identificado, fue declarado muerto en el lugar de los hechos. El accidente tuvo lugar en el hotel Hilton Double Tree de Cairns, ciudad de paso hacia la Gran Barrera de Coral, según medios australianos.

Dos huéspedes del hotel, un hombre de unos 80 años y una mujer de unos 70, fueron dados de alta tras ser trasladados al hospital, según la cadena estatal ABC, que añadió que dos de las palas del helicóptero se desprendieron y una de ellas cayó en la piscina del hotel.

La unidad forense de accidentes colaborará con el organismo regulador de la seguridad en el transporte de Australia para elaborar un informe sobre el accidente, informó la policía.

El propietario del helicóptero, Nautilus Aviation, dijo que estaba cooperando con la investigación policial. (Reporte de Renju Jose y Lewis Jackson en Sídney; edición de Lincoln Feast y Clarence Fernández; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

