Un incendio forestal afecta a la capital de ecuador en medio de una fuerte sequía

QUITO, 24 sep (Reuters) - Un voraz incendio forestal llenó el martes de humo la capital de Ecuador, Quito, y amenazó a viviendas en la zona del siniestro, mientras las autoridades se apresuraban a controlar las llamas en un momento en que una histórica sequía está agotando los recursos del país andino.

El presidente Daniel Noboa dijo que las fuerzas armadas habían sido desplegadas para combatir el incendio, que comenzó pasado el mediodía en el bohemio barrio de Guápulo y se extendió gradualmente a las residencias cercanas y las zonas boscosas.

Algunos residentes llorosos trabajaron desesperadamente para apagar el fuego que se acercaba a sus viviendas, según un testigo de Reuters.

"No pudimos rescatar nada, recién llegamos. No atinamos qué hacer, es algo desesperante, no se por qué nos pasa esto", dijo Rosana Cepeda, moradora de Guápulo.

No se han reportado muertos ni heridos graves.

El cuerpo de bomberos de Quito dijo que desplegó por completo sus contingentes y que sus unidades estarían combatiendo el incendio toda la noche.

"El incendio no terminará en las próximas horas, seguramente continuará durante la noche", dijo el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, en una declaración en redes sociales, añadiendo que la caída de las temperaturas nocturnas debería ayudar a los esfuerzos para controlar el incendio.

La peor sequía que vive Ecuador en más de 60 años ha hundido al país, dependiente de la energía hidroeléctrica, en una crisis energética, ya que la disminución de los embalses deja fuera de servicio a las represas hidroeléctricas.

El ministro de Energía del país anunció el lunes cortes de electricidad de hasta 12 horas en todo el país y dijo que la temporada seca del país comenzó dos meses antes.

Los cortes de electricidad programados para el martes fueron suspendidos en el área de cobertura de la compañía Eléctrica Quito, dijo la empresa en las redes sociales.

(Reporte de Tito Correa y Karen Toro en Quito; escrito por Alexandra Valencia; editado por Carlos Serrano)

