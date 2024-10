Un mal lanzamiento arruina el verano exitoso de Filis, cuya sequía de títulos llega a 16 años

NUEVA YORK (AP) — Un mal lanzamiento anuló seis meses de éxito. Así es la crueldad del béisbol del siglo XXI, que premia la habilidad en otoño por encima de la superioridad en verano.

Carlos Estévez se agachó en el montículo, puso sus manos sobre las rodillas y giró su cabeza para observar por encima de su hombro izquierdo. Francisco Lindor le había descifrado una recta con cuenta de 2-1 y envió la pelota volando entre el jardín derecho y el central.

Cuando la esférica aterrizó en el bullpen de Filadelfia para un grand slam en la sexta entrada, se desvaneció la ventaja de 1-0 de los Filis. El relevista dominicano bajó las manos y caminó cabizbajo.

“Lo supe de inmediato”, dijo Estévez después de la derrota del miércoles po 4-1 ante los Mets de Nueva York, que marcó el desenlace de la Serie Divisional de la Liga Nacional en cuatro juegos y envió a los Filis a casa por el resto del año.

Dieciséis años y contando sin un título de la Serie Mundial. Y en cada una de las últimas tres temporadas, Bryce Harper y compañía siguen siendo eliminados cada vez más lejos del trofeo.

“Cada derrota es más o menos igual, hombre”, dijo Harper. “Cada vez que pierdes y no completas el trabajo de una Serie Mundial, es lo mismo, ya sea la próxima ronda o la ronda de la Serie Mundial, todo se siente bastante similar”.

Filadelfia alcanzó el sexto juego de la Serie Mundial en 2022 y cayó ante Houston. Parecía estar al borde del éxito con una ofensiva anclada por Harper, Kyle Schwarber, J.T. Realmuto y Nick Castellanos, y una rotación encabezada por Aaron Nola y Zack Wheeler.

Trea Turner reforzó el elenco para 2023, y los Filis tomaron una ventaja de 3-2 sobre Arizona en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ese año, antes de perder el sexto y séptimo juego en casa.

Este año, los Filis comenzaron 46-20 para tomar una ventaja de 10 juegos en la División Este y terminaron 95-67 para ganar el banderín por primera vez desde 2011.

“Simplemente sientes que fracasas”, reconoció Turner. “Tuvimos una temporada divertida. Tuvimos algunos buenos recuerdos y demás. Pero cuando tu objetivo es ganar la Serie Mundial,y creo que hablamos de ello bastante, no es más que una especie de fracaso. Así que no creo que sea por falta de intentos, falta de talento o la gente que tenemos en el clubhouse. Simplemente no pudimos lograrlo”.

AP