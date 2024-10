Un muerto en Taiwán tras el impacto del tifón Kong-rey

TAIPÉI, Taiwán (AP) — Un poderoso tifón tocó tierra en Taiwán el jueves, donde mató a una persona y provocó fuertes vientos e inundaciones en gran parte de la costa este y las áreas norteñas de la isla, después de pasar por el norte de Filipinas.

Se suspendieron vuelos y servicios de tren y 8.600 personas fueron trasladadas a refugios.

El tifón Kong-rey tenía vientos máximos sostenidos de 184 kilómetros por hora (114 millas por hora) con ráfagas de hasta 227 km/h (141 mph) mientras se desplazaba sobre el condado oriental de Taitung. Partes de los condados de Yilan y Hualien quedaron inundadas por intensas lluvias, aunque muchos agricultores en áreas en su mayoría rurales ya habían recogido sus cosechas anticipando daños por la tormenta.

Las autoridades de Taiwán reportaron una muerte y 73 heridos por la tormenta hasta el jueves por la tarde. La persona falleció después de que un árbol cayera sobre un vehículo. También dijeron que estaban intentando localizar a una pareja de turistas checos que habían estado haciendo senderismo en el Parque Nacional Tarako de Hualien, famoso por sus acantilados escarpados y senderos montañosos. Se aconsejó a otros viajeros que permanecieran donde estaban.

La capital, Taipéi, estaba en gran medida paralizada por fuertes vientos y lluvias intensas. Oficinas y escuelas en toda la isla permanecían cerradas. Frente a la costa norte, se envió un remolcador para remolcar a un carguero registrado en China que había naufragado y fue abandonado por su tripulación en medio de mares agitados.

El jueves temprano, el ojo del tifón pasó unos 110 kilómetros (68 millas) al este de la provincia más septentrional de Filipinas, Batanes, un grupo de islas e islotes de unos 19.000 habitantes. Los aldeanos en las provincias del norte de Filipinas evacuaron a refugios el miércoles.

La agencia meteorológica de Filipinas había advertido que la tormenta podría arrancar tejados y romper ventanas, además de causar daños considerables en terrenos de cultivo, pero no se reportaron víctimas en un primer momento.

“Es muy, muy poderoso y aún no hemos visto la magnitud del daño porque el viento afuera todavía es muy fuerte”, dijo la gobernadora de Batanes, Marilou Cayco, a The Associated Press por teléfono celular antes de que se cortara la línea.

Kong-rey, la 12ma tormenta que golpea el archipiélago filipino este año, azotó la nación del sudeste asiático mientras aún se recupera de una tormenta la semana pasada que dejó 179 muertos y desaparecidos. Cientos de miles de personas todavía están en refugios de emergencia desde la tormenta tropical Trami.

China, que reclama Taiwán como parte de su territorio y suele rodear la isla con aviones y buques de guerra, suspendió la mayor parte de esas operaciones y solo se detectaron ocho aviones alrededor de la isla entre el miércoles y el jueves, según el Ministerio de Defensa de Taiwán.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

