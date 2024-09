Un político ruso de línea dura aboga por que putin endurezca su política sobre armas nucleares

Por Mark Trevelyan

LONDRES, 12 sep (Reuters) - Rusia debería manifestar claramente su disposición a utilizar armas nucleares contra los países que "apoyen la agresión de la OTAN en Ucrania", según un político ruso de línea dura influyente en la política exterior de la Federación que está presionando al presidente Vladimir Putin para que adopte una postura nuclear más firme frente a Occidente. Serguéi Karaganov dijo al periódico Kommersant en una entrevista que Moscú podría lanzar un ataque nuclear limitado contra un país de la OTAN sin desencadenar una guerra nuclear total. Estados Unidos, añadió, miente cuando dice que garantiza protección nuclear a sus aliados.

El principal objetivo de la doctrina nuclear rusa, dijo Karaganov, "debe ser garantizar que todos los enemigos actuales y futuros estén seguros de que Rusia está preparada para utilizar armas nucleares".

"Es hora de declarar que tenemos derecho a responder a cualquier ataque masivo contra nuestro territorio con un ataque nuclear. Esto también se aplica a cualquier toma de nuestro territorio", dijo, en comentarios publicados semanas después de que Ucrania capturara una parte de la región rusa de Kursk que las fuerzas de Moscú siguen intentando recuperar.

Los comentarios de Karaganov son seguidos de cerca por los expertos occidentales en seguridad como indicador del pensamiento ruso en política exterior, de defensa y nuclear.

Sus opiniones no representan la política oficial, pero el Kremlin le ha dado repetidas oportunidades de expresarlas en foros influyentes y de planteárselas directamente al presidente Vladimir Putin.

Durante más de un año, fue la figura más destacada que pedía cambios en la doctrina nuclear rusa, que Moscú ha dicho ahora que va a revisar.

La doctrina actual establece que Rusia estaría preparada para utilizar armas nucleares en respuesta a un ataque nuclear de otro país o a un ataque convencional que amenazara la existencia del Estado.

Sin embargo, esa doctrina era irresponsable e incluso suicida, dijo Karaganov, porque no disuadía adecuadamente a los enemigos de Rusia y les hacía creer que apenas había circunstancias en las que Moscú utilizaría un arma nuclear.

Rusia estaba abocada al desastre a menos que consiguiera cambiar esa suposición y restablecer la disuasión, afirmó.

Dos años y medio después del inicio de su guerra con Ucrania, se arriesgaba a desangrarse en el campo de batalla y a agotarse económicamente, algo que podría conducir a "la decadencia y posiblemente incluso al colapso".

Voz influyente

Karaganov ha pedido en el pasado que Rusia considere un ataque nuclear preventivo para "despejar" a sus enemigos.

Desde el inicio de la guerra en Ucrania, Putin ha hecho repetidas declaraciones que Occidente ha interpretado como amenazas nucleares. Pero también ha dicho que Rusia puede ganar la guerra sin recurrir a las armas nucleares.

Algunos analistas occidentales afirman que Karaganov desempeña una función útil para el Kremlin al expresar opiniones que despiertan la alarma en Occidente y, al mismo tiempo, hacen que Putin parezca tranquilo y moderado en comparación.

En la entrevista, la periodista de Kommersant Elena Chernenko preguntó a Karaganov cómo podía estar seguro de que la política que defendía no conduciría a una guerra nuclear total.

"La afirmación de que cualquier uso limitado de armas nucleares conducirá necesariamente a un armagedón nuclear general no resiste la crítica", dijo.

"Les aseguro que todas las potencias nucleares tienen planes para el uso calibrado de armas nucleares en determinados escenarios".

Karaganov añadió: "No estoy llamando a un camino peligroso, estoy llamando a salvar al mundo y a Rusia. O ganamos esta guerra, o nos hundimos".

"Occidente puede luchar sin cesar, esta guerra le es muy beneficiosa. Y no estoy llamando a una guerra nuclear en absoluto, me gustaría mucho no llevar las cosas a esto, sino parar antes de tener que tomar una terrible decisión". (Información de Mark Trevelyan; edición de Guy Faulconbridge y Clarence Fernández; editado en español por Anxo Fariñas Torres)

