Un récord mundial sería el puntapié ideal para el lanzador de bala crouser, antes de los olímpicos

LONDRES, 19 jul (Reuters) - El estadounidense Ryan Crouser insinuó que podría batir el récord mundial de lanzamiento de bala en el encuentro de la Liga de Diamante de Londres el sábado, en lo que sería un final perfecto antes de aspirar a su tercera medalla de oro olímpica en París.

El atleta de 31 años ha batido el récord mundial al aire libre en dos ocasiones, la última vez con su lanzamiento de 23,56 metros en mayo de 2023.

"Sé que tiene posibilidades de ser récord mundial incluso antes de que (el lanzamiento) salga de mi mano", dijo Crouser a la prensa el viernes. "Si puedo superar la fase de 'no estropearlo', sé que estaré en muy buena forma".

"Cuando era más joven lanzaba bien de forma constante en los entrenamientos, pero no conseguía alcanzar las posiciones en las competiciones", añadió. "Ahora, a mis 30 años, no lanzo tan lejos en los entrenamientos, pero sé que lanzaré mejor y alcanzaré mi mejor marca en las competencias".

Crouser -cuyos vecinos de Farmington, Arkansas, se vistieron con la ropa alusiva de Estados Unidos y ondearon banderas del país en una despedida olímpica esta semana- dijo que por fin está en forma después de verse afectado por una lesión en el codo antes de las pruebas del equipo el mes pasado.

"Me siento bien y estoy recuperando la forma de cara a los Juegos. Ha habido una evolución positiva desde las pruebas, ya que antes no estaba en forma (por la lesión)", dijo. "Ha sido un año frustrante, por no decir otra cosa. A los 31 años probablemente no quiero admitir que necesitaba bajar el ritmo".

Crouser forma parte de una alineación repleta de estrellas para el último encuentro de la Liga de Diamante antes de que comience la competencia olímpica de atletismo el 1 de agosto.

El estadounidense Noah Lyles, vigente campeón del mundo, encabeza una nutrida selección masculina de 100 metros que incluye al sudafricano Akani Simbine, al botsuanés Letsile Tebogo, al jamaicano Ackeem Blake y a los británicos Jeremiah Azu, Louie Hinchliffe y Zharnel Hughes. (Reporte de Lori Ewing; Editado en español por Héctor Espinoza)

Reuters