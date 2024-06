Un sindicato de trabajadores de hollywood llega a un acuerdo salarial y sobre la ia con estudios

26 jun (Reuters) - Un sindicato que representa a los trabajadores del cine y la televisión de Hollywood anunció el martes que ha alcanzado un acuerdo provisional de tres años con los grandes estudios que incluye aumentos salariales acordados y barreras contra el uso de la inteligencia artificial (IA).

Los miembros de la International Alliance of Theatrical Stage Employees (IATSE), que incluye a técnicos de iluminación y diseñadores de vestuario, deben ratificar el acuerdo con la Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), que representa a Disney, Netflix y otros.

Según el sindicato, las condiciones del acuerdo incluyen aumentos del 7%, 4% y 3,5% a lo largo de los tres años de vigencia.

En cuanto a la IA, el acuerdo incluye "un lenguaje que garantiza que no se exija a ningún empleado que proporcione indicaciones de IA de ninguna manera que pueda provocar el desplazamiento de cualquier empleado cubierto".

A finales de 2023, el sindicato de actores SAG-AFTRA y los estudios llegaron a un acuerdo laboral que puso fin a una disputa de casi seis meses que había paralizado la producción de cine y televisión.

Ese contrato también preveía aumentos salariales y primas por streaming que, según los líderes sindicales, ascendían a más de 1.000 millones de dólares en tres años y también incluía protección en torno al uso de IA en la realización de películas. (Información de Rishabh Jaiswal en Bengaluru; editado por Savio D'Souza; editado en español por Javi West Larrañaga)

Reuters