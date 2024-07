Un sitio web en Francia llama a "eliminar" abogados firmantes de tribuna contra la extrema derecha

La corporación de abogados de París denunció este jueves ante la justicia un sitio web de ultraderecha que llama a "eliminar" a los letrados firmantes de una tribuna contra el partido ultraderechista Agrupación Nacional (RN), ante su eventual llegada al poder.

"Estamos analizando actualmente este señalamiento", indicó la fiscalía de París. Una fuente próxima al coordinador de los abogados de París confirmó a AFP el señalamiento efectuado por el Consejo de la Orden de Abogados de París.

El martes, un centenar de abogados, sobre todo de las órdenes de París y de Caen, firmaron una tribuna en el sitio del semanario Marianne, titulada "Abogados, nos constituimos en brigada contra la Agrupación Nacional".

"Ante el riesgo que RN y sus aliados representan para nuestras instituciones en el contexto de las elecciones legislativas (...), prometemos defender la ley, nuestra Constitución y el Convenio Europeo de Derechos Humanos", escriben.

El miércoles, el sitio ultraderechista "Réseau libre - le réseau des patriotes" publicó un artículo titulado "Lista (muy parcial) de abogados que eliminar", que retoma la lista de los firmantes de la tribuna.

"Estos abogados, a enviar a una fosa o a un estadio, declaran ya que no respetarán el veredicto de las urnas en caso de victoria del RN (...) La Historia es un eterno empezar de nuevo. Publicamos una lista de abogados que eliminar. No estamos identificados formalmente, no seremos detenidos y podremos ser condenados. ¡No nos importa!", escribe el sitio web.

El ministro de Justicia, Éric Dupond-Moretti, denunció los hechos en la red social X: "Quienes quieren la muerte de nuestras libertades empiezan siempre por atacar a los abogados. No se lo permitiremos nunca".

"Hasta donde sabemos, es la primera vez que se llama explícitamente en Francia al asesinato de abogados", advirtió en la misma red la asociación de abogados penalistas ADAP.

RN y sus aliados lograron un tercio de los votos, por delante de la coalición de izquierdas Nuevo Frente Popular (NFP, 28%) y la alianza de centroderecha del presidente Emmanuel Macron (20%) en la primera vuelta de las elecciones legislativas el 30 de junio.

Sin embargo, según las últimas proyecciones, no lograría la mayoría absoluta de 289 diputados en la Asamblea Nacional (cámara baja) después que la izquierda y el oficialismo tejieran un "frente republicano", que consistió en retirar candidatos de uno u otro en mas de 200 circunscripciones para unificar votos, vencer a aspirantes ultraderechistas y frenar la llegada de RN al poder en el balotaje previsto el domingo.

edy-gd/tjc/mb

AFP