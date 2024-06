Una edición única de un álbum de wu-tang clan sonará en un museo australiano

SÍDNEY, 14 jun (Reuters) - El álbum "Once Upon A Time in Shaolin" del grupo estadounidense de hiphop Wu-Tang Clan se escuchará en un museo australiano a partir del sábado y la demanda ha sido abrumadora: se han agotado las entradas gratuitas, según informaron el viernes los organizadores.

El Museo de Arte Antiguo y Nuevo de Tasmania (MONA, por sus siglas en inglés), que exhibirá el álbum del 15 al 24 de junio, informó de que ya se han agotado todas las entradas para las sesiones de escucha, que tendrán lugar dos veces al día.

"El álbum de Wu-Tang capta la imaginación de la gente, es una pieza muy importante de la cultura pop y una obra de arte increíble", dijo en una reunión Jarrod Rawlins, director de asuntos de comisariado del MONA.

"Todas las entradas asignadas gratuitamente se han agotado, hay 5.000 personas todavía en lista de espera", dijo Rawlins, añadiendo que el museo no puede abrir más plazas.

El álbum, del que sólo existe una copia física en el mundo, fue comprado por el ejecutivo farmacéutico convicto Martin Shkreli en 2015 por 2 millones de dólares.

Shkreli lo cedió para satisfacer parcialmente una orden de decomiso de 7,4 millones de dólares tras su condena en 2017 por defraudar a inversores de fondos de inversión e intrigar para defraudar a inversores de una farmacéutica.

Ahora es propiedad de los coleccionistas de tokens no fungibles PleasrDAO, que compraron el disco por 4 millones de dólares a Estados Unidos. PleasrDAO también ha demandado a Shkreli por hacer copias del álbum y poner la música a disposición del público. (Reporte de Cordelia Hsu y Stella Qiu; edición de Stephen Coates; editado en español por Tomás Cobos)

Reuters