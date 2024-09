Una gran remontada de pegula la lleva a la final ante sabalenka en el abierto de eeuu

Por Amy Tennery

NUEVA YORK, 6 sep (Reuters) - Los vítores de los aficionados locales resonaron el jueves en el estadio Arthur Ashe cuando Jessica Pegula protagonizó una asombrosa remontada para vencer a Karolina Muchova 1-6, 6-4 y 6-2 y concertar un encuentro con Arina Sabalenka en su primera final de Grand Slam. La posibilidad de una final entre estadounidenses ya se había esfumado cuando la bielorrusa Sabalenka se impuso antes a Emma Navarro por 6-3 y 7-6(2) y, durante un trecho en el último partido, parecía que el país anfitrión no estaría representado en la final por el título.

Pegula, que jugaba su primera semifinal en un torneo grande, fue puesta en evidencia por Muchova en un primer set desastroso, pero de alguna manera dio la vuelta a la tortilla ante la checa, que no era cabeza de serie. "Todo se reduce a pequeños momentos que dan la vuelta a la tortilla", dijo Pegula.

"Me hizo parecer una principiante... Estaba a punto de echarme a llorar porque era vergonzoso."

"Empecé a jugar como quería. Me llevó un tiempo, pero no sé cómo le di la vuelta, sinceramente." Pegula sólo pudo conseguir tres golpes ganadores en el primer set, mientras Muchova no mostraba síntomas de oxidación a pesar de su reciente regreso tras una lesión de muñeca que la tuvo apartada de los terrenos de juego unos 10 meses.

Con la famosa pista principal en un silencio sepulcral, la checa parecía dispuesta a pasar el resto del partido con un 2-0 en el segundo set.

Pegula, sin embargo, fue encontrando poco a poco la forma que la había llevado a ganar 14 de sus 15 partidos anteriores para romper a su rival en el cuarto juego y de nuevo en el sexto.

Muchova le devolvió la rotura en el séptimo juego, pero los errores se acumulaban y demostró sus nervios al cometer una doble falta en el punto de set que dio a Pegula una oportunidad que no desaprovechó.

Pegula, alentada por el público, superó los tres primeros juegos de un set final casi impecable y alzó las manos en señal de alegría tras romper a Muchova en su segundo punto de partido con una buena devolución de derecha. Sabalenka, que perdió la final del año pasado ante la estadounidense Coco Gauff, se apoyó en su potencia para doblegar a Navarro, decimotercera cabeza de serie, con 34 golpes ganadores y cerrando el partido con un "smash".

Navarro eliminó a Gauff en la cuarta ronda, pero no fue rival para la bicampeona del Abierto de Australia, incluso con el apoyo de su público. Sabalenka, que bromeó ofreciendo al público una ronda de bebidas gratis si la apoyaban ante la esperanza local, siguió con las bromas a los aficionados tras la victoria.

"Ahora me estáis animando, es un poco tarde", dijo.

"A pesar de que la apoyabais, se me puso la piel de gallina. Es una gran jugadora, una rival muy dura".

Sabalenka toma impulso

La pareja intercambió roturas al principio del primer set, pero Sabalenka pronto se asentó y recuperó el impulso en el sexto juego, logrando un "break" con una derecha ganadora antes de extinguir las oportunidades de Navarro en el séptimo con un saque imposible de devolver.

Navarro se lastimó la rodilla a mediados del segundo set, y Sabalenka parecía encaminada a la victoria cuando un error de la estadounidense le dio una rotura en el quinto juego.

La decimotercera cabeza de serie se negó a ceder sin luchar, presionando desde la línea de fondo para lograr una rotura en el décimo juego y llevar el set hacia el desempate.

Sabalenka, otrora conocida por sus crisis nerviosas, hizo un gesto sarcástico a su equipo después de ir 2-0 abajo en el "tie-break" con una doble falta, pero pronto se puso manos a la obra, ganando un peloteo de 18 golpes en la red camino de la victoria. "Estoy muy contenta de ver que en esos momentos clave soy capaz de mantener la concentración y simplemente intentar hacerlo lo mejor posible y centrarme en mi tenis", dijo Sabalenka.

"Aunque las cosas no me estén saliendo bien, sigo haciendo las cosas bien y mantengo el control". La derrota de Navarro fue la segunda decepción para los aficionados locales el jueves, después de que los italianos Sara Errani y Andrea Vavassori pusieran fin a la carrera de ensueño de la pareja estadounidense Taylor Townsend y Donald Young en la final de dobles mixtos por 7-6(0) y 7-5.

(Información de Amy Tennery en Nueva York; edición de Stephen Coates, Shri Navaratnam y Nick Mulvenney; editado en español por Anxo Fariñas Torres)

Reuters