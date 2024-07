Una ministra de Israel amenaza con tumbar el Gobierno si las tropas se retiran de dos zonas de Gaza

La ministra de Asentamientos y Proyectos Nacionales de Israel, la ultraderechista Orit Strock, ha amenazado este martes con hacer caer el Gobierno encabezado por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, si el Ejército se retira de dos zonas concretas de la Franja de Gaza, incluido el corredor Filadelfia, en la frontera con Egipto.

"Hemos dicho de forma explícita que si las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se retiran del corredor de Netzarim y el corredor Filadelfia no estaremos en el Gobierno", ha señalado durante una visita al paso fronterizo de Kerem Shalom. "Desmantelaremos el Gobierno", ha advertido.

Así, ha recalcado que su partido, Sionismo Religioso, "está presionando en el seno del Gobierno, de la forma más firme que puede presionar un partido", para que se respete esta exigencia, en el marco de la ofensiva lanzada por Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.

La oficina de Netanyahu rechazó recientemente las informaciones sobre la posible retirada de las tropas israelíes de la frontera con Egipto en caso de acuerdo con Hamás para un alto el fuego en Gaza, si bien estos corredores no estarían incluidos en la última propuesta, según ha informado el diario israelí 'The Times of Israel'.

El corredor Filadelfia fue tomado por Israel a finales de mayo, en el marco de su ofensiva terrestre contra la ciudad de Rafá, lo que provocó además la suspensión de las operaciones humanitarias a través del paso fronterizo con Egipto.

El corredor es una franja de tierra de unos 14 kilómetros de largo que recorre la frontera, cuyo lado palestino quedó bajo control de la Autoridad Palestina a partir del 'Plan de desconexión' de 2005 y cuyo lado egipcio quedó bajo control de El Cairo. Sin embargo, Hamás se hizo con la zona tras hacerse con el control del enclave tras los combates intrapalestinos de 2007.

Por su parte, el corredor de Netzarim va desde la frontera de Israel cerca de Beeri hasta la costa de Gaza, pasando entre la ciudad de Gaza y Nuseirat, por lo que parte en dos el enclave y permite a las tropas israelíes mantener el control del acceso al norte de los desplazados que quieren volver a sus hogares tras huir a causa de la ofensiva.

