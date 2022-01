Una niña de 7 años se sitúa como la única 'youtuber' femenina entre los creadores mejor pagados de 2021

17-01-2022 Imagen de la 'youtuber' Like Nastya.. La 'youtuber' de siete años Anastasia Radzinskaya, protagonista del canal Like Nastya, es la sexta persona con los ingresos más altos de 2021 en la plataforma de vídeo de Google, en una lista en la que los otros nueve 'youtubers' mejor pagados fueron todos hombres, y que lidera MrBeast. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA YOUTUBE / LIKE NASTYA