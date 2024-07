Una periodista de hong kong denuncia que wsj la despidió en plena polémica por la libertad de prensa

Por James Pomfret y Jessie Pang

HONG KONG, 17 jul (Reuters) - La presidenta de la Asociación de Periodistas de Hong Kong (HKJA, por sus siglas en inglés) dijo haber sido despedida el miércoles por el Wall Street Journal tras negarse a cumplir las exigencias de los altos directivos del periódico de romper sus vínculos con la organización y no defender las libertades de los medios de comunicación. Selina Cheng, que trabajaba en la oficina del Wall Street Journal en Hong Kong como reportera sobre el sector del automóvil en China, fue elegida el 22 de junio nueva presidenta de la HKJA, en un momento de creciente presión por parte de las autoridades en el marco de una ofensiva contra la seguridad nacional que ha supuesto la detención de periodistas y el cierre de medios de comunicación liberales. "Mi supervisor en el Reino Unido me ordenó que me retirara de la elección", dijo Cheng a la prensa el miércoles, tras salir de la oficina del Journal en Hong Kong.

Dijo que se había negado. Cheng dijo que Gordon Fairclough, jefe de cobertura mundial del WSJ, la despidió en persona en Hong Kong el miércoles, explicando que era parte de una reestructuración. No hubo respuesta inmediata a una solicitud de comentarios de Fairclough enviada por correo electrónico.

Reuters no pudo establecer el motivo del despido de Cheng.

Un portavoz de Dow Jones, la empresa matriz del Journal, dijo a Reuters que había hecho algunos cambios de personal y tomado decisiones de reestructuración el miércoles, pero no quiso hacer comentarios sobre personas concretas. "El Wall Street Journal ha sido y sigue siendo un firme defensor de la libertad de prensa en Hong Kong y en todo el mundo", dijo el portavoz.

En mayo, el Wall Street Journal anunció cambios en sus operaciones en Asia con el fin de trasladar "nuestro centro de gravedad en la región de Hong Kong a Singapur", dijo entonces en un comunicado. "En consecuencia, algunos de nuestros colegas, sobre todo en Hong Kong, nos dejarán".

"Lo que no cambiaremos es nuestro compromiso de producir un periodismo que marque la agenda desde Asia". Cheng dijo que su supervisor le dijo que los empleados del Journal no debían ser vistos como defensores de la libertad de prensa en un lugar como Hong Kong, dado el posible conflicto de intereses.

En un comunicado, la HKJA se mostró "decepcionada e indignada" por la decisión del Journal, afirmando que, al presionar a los empleados para que no participen en la HKJA, el periódico "corre el riesgo de acelerar el declive del espacio que queda para el periodismo independiente".

Cheng ha dicho que seguirá al frente de la HKJA.

"La situación (de desempleo) a la que me enfrento es temporal, pero creo que la responsabilidad de salvaguardar la libertad de prensa es a más largo plazo y más importante que un trabajo o un salario". (Editado por Angus MacSwan; editado en español por Mireia Merino)

