Una rama de al qaeda dice haber matado a 300 combatientes, no civiles, en un ataque en burkina faso

Por David Lewis

29 ago (Reuters) - Un grupo vinculado a Al Qaeda dijo haber matado a casi 300 personas en el devastador ataque del sábado en el centro-norte de Burkina Faso, pero dijo que tuvo como objetivo a miembros de milicias vinculadas al ejército, no a civiles, informó la consultora estadounidense Site Intelligence Group.

El ataque ocurrido en las afueras de la ciudad de Barsalogho fue uno de los más letales en casi una década de violencia islamista en el país de África occidental. Un grupo de familiares de las víctimas dijo que al menos 400 personas murieron cuando los yihadistas abrieron fuego contra civiles que cavaban trincheras defensivas por orden del ejército.

Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin, una organización afiliada a Al Qaeda, dijo que los soldados y los miembros de la milicia estaban excavando las trincheras cuando atacó.

"Los que fueron eliminados en este ataque no son más que milicianos afiliados al ejército burkinés... no como ellos mintieron y dijeron que eran civiles", afirmó el JNIM en un comunicado traducido por Site el jueves.

Varios videos aparentemente filmados por los militantes y difundidos en las redes sociales mostraron decenas de cadáveres en las trincheras, la mayoría de ellos vestidos de civil.

El derramamiento de sangre pone de relieve el peligro de que las autoridades dependan cada vez más de los civiles en su lucha por combatir a los grupos yihadistas que han desestabilizado franjas de la región del Sahel desde que una insurgencia se arraigó en el vecino Malí en 2012.

"Los civiles están desempeñando un papel importante en el conflicto", dijo Ryan Cummings, director de análisis de la empresa de gestión de riesgos especializada en África Signal Risk, refiriéndose a su reclutamiento en milicias o en ciudades fortificadas, como parecen haber estado haciendo en Barsalogho.

"Pero los civiles que ayudan a los militares son vistos como colaboradores. Esto los ha convertido en blanco de ataques", afirmó.

La junta gobernante de Burkina Faso no dijo cuántas personas murieron, pero dijo que entre las víctimas había civiles, soldados y auxiliares voluntarios del ejército, conocidos como VDP.

La televisión estatal informó que los atacantes atacaron mientras los vecinos de Barsalogho realizaban un trabajo comunitario no especificado.

El miércoles, el grupo de defensa ciudadana Collectif Justice pour Barsalogho dijo que las autoridades fueron negligentes al utilizar al ejército para obligar a la comunidad a construir trincheras, "que resultaron ser fosas comunes".

"Nuestros padres fueron llevados al matadero", afirma un comunicado.

La frustración por el recrudecimiento de la violencia condujo a dos golpes de Estado en Burkina Faso en 2022, pero las nuevas autoridades no han logrado frenar el derramamiento de sangre. Más de 6.500 civiles han muerto desde principios de 2020, dijo en julio la organización no gubernamental Armed Conflict Location and Event Data. Más de la mitad murió bajo el gobierno actual. (Escrito por Alessandra Prentice; editado por Rod Nickel. Editado en español por Natalia Ramos)

Reuters