Vasle, del bce, dice que deben seguir bajando los tipos de forma "comedida"

Por Balazs Koranyi

WASHINGTON, 24 oct (Reuters) - El Banco Central Europeo debería seguir recortando los tipos de interés de forma "comedida" y, por el momento, no está justificado hablar de quedarse cortos en el objetivo de inflación o de una política de relajación que estimule el crecimiento, dijo Bostjan Vasle, responsable de política económica del BCE. El BCE ya ha recortado los tipos de interés tres veces este año, y los inversores ven un 40% de posibilidades de que su próximo movimiento en diciembre sea de medio punto porcentual, el doble que los recortes anteriores. Estas apuestas se avivaron esta semana, cuando algunos responsables de política monetaria afirmaron que podría plantearse un recorte de 50 puntos básicos en diciembre y que los tipos podrían bajar hasta un nivel que volviera a estimular el crecimiento.

Vasle, jefe del banco central esloveno, se opuso, argumentando que el BCE debe actuar paso a paso, dada la persistente incertidumbre sobre la inflación. "Debemos seguir avanzando hacia la neutralidad de forma comedida", dijo Vasle a Reuters en una entrevista al margen de las reuniones de otoño del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Washington. "No es urgente hablar de no alcanzar el objetivo o de ir por debajo del tipo neutral. No son temas en discusión actualmente". La inflación se redujo por debajo del objetivo del 2% del BCE el mes pasado y, aunque se prevé un repunte en los últimos meses de 2024, algunos gobernadores afirman que el banco debería volver al objetivo a principios de 2025, antes de lo previsto, con lo que la superación del objetivo se convertiría en un riesgo real.

Al abogar por la cautela, Vasle advirtió de que la inflación aún no estaba vencida, aunque los datos recientes fueran alentadores. La inflación en los servicios, el mayor componente de la cesta de consumo, seguía siendo incómodamente alta, y el crecimiento salarial, una condición clave para domar la inflación, seguía siendo rápido, aunque hubiera señales de que se está moderando. El próximo recorte del tipo de depósito del 3,25% del BCE lo acercará al llamado tipo neutral, en el que el BCE ni frena ni estimula el crecimiento, y esta medida podría ser una ocasión para que el banco revise su orientación de mantener los tipos "suficientemente restrictivos". "Si bajamos más los tipos de interés, nos situaremos en el límite superior de las estimaciones del tipo neutral", dijo Vasle. "Una vez que lleguemos allí, puede ser apropiado alinear nuestro lenguaje sobre la necesidad de mantener los tipos restrictivos". La mayoría de los economistas y responsables de política monetaria sitúan el tipo neutral entre el 2% y el 2,5%, pero varias estimaciones sitúan el límite superior de la horquilla en el 3% y el inferior más cerca del 1,75%. En un posible guiño a las opiniones más moderadas del Consejo de Gobierno, Vasle también señaló que el crecimiento económico era débil y que la esperada recuperación podría retrasarse.

"Un aterrizaje suave con recuperación sigue siendo la línea de base", dijo Vasle. "Sin embargo, los datos recientes indican la materialización de algunos riesgos que podrían retrasar la esperada mejora del crecimiento". (Información de Balazs Koranyi; edición de Andrea Ricci; edición en español de Mireia Merino)

Reuters