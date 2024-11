Vélez sarsfield se mantiene líder en liga argentina tras empate ante lanús

BUENOS AIRES, 20 nov (Reuters) - Vélez Sarsfield mantuvo el liderato en el fútbol argentino al igualar el miércoles 0-0 como local frente a Lanús, en una jornada en la que Boca Juniors registró su tercer triunfo consecutivo tras ganar 1-0 a Unión de Santa Fe.

El "Fortín" llegó a 44 puntos en la tabla de posiciones, dos de diferencia con el escolta Huracán, que el lunes perdió 4-2 con Atlético Tucumán en su partido de la vigesimotercera jornada.

En el tercer puesto se ubicó Racing Club con 40 puntos, luego de vencer el domingo 2-1 a San Lorenzo de Almagro en uno de los clásicos del fútbol argentino.

En el partido disputado en el estadio José Amalfitani, Vélez arrancó mejor que su rival y creó las mejores oportunidades de gol, pero no estuvo fino frente a la portería.

Sobre el final del primer tiempo, el conjunto local quedó con 10 futbolistas por la expulsión de Damián Fernández, quien recibió la tarjeta roja por una infracción sobre Lautaro Acosta confirmada a través del VAR.

"Me da orgullo ver correr a los jugadores y dejar todo para conseguir el resultado. Con uno menos no es fácil, me voy con la satisfacción de que Vélez hizo todo para ganar el partido", dijo el director técnico Gustavo Quinteros en conferencia.

Por su parte, Boca Juniors venció 1-0 como local a Unión de Santa Fe gracias al gol que anotó Milton Giménez a los cuatro minutos del partido disputado en La Bombonera.

En otros encuentros del miércoles, Central Córdoba de Santiago del Estero venció 3-2 a Newell's Old Boys, mientras que Estudiantes de La Plata y Rosario Central empataron 1-1. (Reporte de Ramiro Scandolo. Editado por Carlos Calvo Pacheco)

Reuters