Verstappen debe hacer "trabajo de interés público" tras insultos en rueda de prensa

SINGAPUR, 20 sep (Reuters) - Los comisarios de la Fórmula Uno ordenaron al tricampeón del mundo de Red Bull, Max Verstappen, realizar "trabajos de interés público" después de que insultara durante una rueda de prensa del Gran Premio de Singapur.

El moderador recordó al piloto de Red Bull su lenguaje durante la conferencia organizada el jueves por la FIA, y los comisarios citaron a Verstappen el viernes por una supuesta infracción del código deportivo internacional.

Dijeron en un comunicado que Verstappen se disculpó por su comportamiento y explicó que consideraba que la palabra utilizada era "ordinaria en el habla tal y como la aprendió, ya que el inglés no es su lengua materna".

"Si bien los comisarios aceptan que esto puede ser cierto, es importante que los modelos a seguir aprendan a ser conscientes cuando hablan en foros públicos, en particular cuando no están bajo ninguna presión en particular", agregaron.

"Los comisarios señalan que se han impuesto multas significativas por lenguaje ofensivo o dirigido a grupos específicos. Este no es el caso aquí", destacaron.

El trabajo de interés público se llevará a cabo en coordinación con el secretario general de la FIA en una fecha por decidir.

Verstappen estaba describiendo el estado de su coche en la clasificación para el Gran Premio de Azerbaiyán del fin de semana pasado, pero el incidente se produjo después de que el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, instara a los pilotos a cuidar su lenguaje.

(Reporte de Alan Baldwin en Londres. Editado en español por Javier Leira)

Reuters