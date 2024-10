Verstappen dice que los pilotos necesitan tener más voz y voto en cómo se gestiona la f1

Por Alan Baldwin

Ciudad de méxico, 25 oct (reuters) - max verstappen aún no ha hecho las paces con el organismo rector de la fórmula uno después de ser sancionado por insultar en una conferencia de prensa, pero tiene claro lo que le gustaría que sucediera en un mundo ideal.

"Los pilotos necesitan tener más potencia. Es difícil, lo sé, pero creo que es algo muy importante para el futuro, para los pilotos jóvenes, no tanto para nosotros", dijo el triple campeón mundial de Red Bull en una entrevista a Reuters antes del Gran Premio de la Ciudad de México.

"Estoy contento con lo que hago, aunque cambien muchas cosas, si no estoy contento, paro y ya está. Pero los jóvenes que ahora están trabajando para alcanzar su objetivo de llegar a la Fórmula Uno su principal prioridad es asegurarse de que para ellos las cosas no vayan a empeorar de lo que ya están", agregó el piloto de 27 años.

Cuando se le preguntó qué quería decir con más poder, Verstappen respondió: "Derecho a voto, al menos que podamos participar en el debate".

"Sería lo ideal, sé que es muy poco probable, pero si se lo dejamos a los equipos, de todas formas va a ser un desastre, porque sólo hablan por sí mismos", apuntó.

Es poco probable que la sugerencia gane aceptación entre los que tienen el poder o quienes pagan los salarios, pero Verstappen nunca ha sido de los que se contienen dentro o fuera de la pista.

Metas cumplidas

En camino a su cuarto título consecutivo y con 57 puntos de ventaja sobre Lando Norris de McLaren a falta de cinco carreras, Verstappen dice que le importan poco los grandes números.

Verstappen, que tiene contrato con Red Bull hasta finales de 2028, dijo que solo quiere divertirse. El mes pasado advirtió que la postura de la FIA sobre las malas palabras podría acelerar su salida e insistió en que todavía se siente así.

Agregó que no tiene ningún deseo de igualar las 400 carreras de Fernando Alonso, un hito que el español alcanzará en México, o continuar compitiendo a los 40 años como su viejo rival por el título y siete veces campeón Lewis Hamilton.

"Ahora que he ganado campeonatos y carreras, para mí mis objetivos están cumplidos en la Fórmula Uno, así que hay un poco menos de presión. No me importa ganar ocho títulos o batir el récord de victorias, sé que puedo hacerlo, pero en cierto modo también hace falta suerte para estar en el equipo adecuado durante mucho tiempo", señaló.

"Sí, puedo seguir hasta los 40 años, pero no quiero, quiero mirar atrás y decir: Sí, me lo pasé bien en las carreras, hice todo lo que tenía que hacer, disfruté mi vida y viví mi vida. Eso es lo que quiero hacer", apuntó.

Verstappen ha ganado siete carreras en lo que va de la temporada, pero actualmente lleva una racha de nueve derrotas, aunque su ventaja sigue siendo relativamente cómoda.

Ha liderado el campeonato desde mayo de 2022, una racha que continuará en 2025, y el año pasado ganó 19 de 22 carreras en la campaña más dominante registrada.

"Creo que el más especial siempre será el 2023", dijo comparando sus títulos.

"Pero también sé que no puede ser así todos los años. Me dije a mí mismo: no esperes otra temporada así porque te vas a frustrar mucho. Y eso es lo que he aceptado", apuntó. (Reporte de Alan Baldwin. Editado en español por Carlos Calvo Pacheco)

Reuters