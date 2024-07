Verstappen dice que no moderará su lenguaje soez para complacer a los críticos

Spa-francorchamps, bélgica, 25 jul (reuters) - el tricampeón mundial de fórmula uno y actual líder del campeonato, max verstappen, dijo el jueves que no tiene intención de cambiar la forma en que habla con su equipo red bull a pesar de enfrentarse a las críticas.

Un frustrado Verstappen soltó un torrente de palabras malsonantes por la radio dirigidos al muro de boxes de Red Bull durante el Gran Premio de Hungría el fin de semana pasado, donde terminó quinto, sumando tres carreras al hilo sin ganar.

"Ya saben, si a la gente que no le gusta mi lenguaje que no escuchen, bajen el volumen, ya saben", dijo el piloto holandés a los periodistas antes del Gran Premio de Bélgica de este fin de semana.

"Estoy muy impulsado hacia el éxito, creo que ya lo he demostrado, siempre quiero optimizar las cosas, ahora la gente puede argumentar que podría no decir tantos insultos por la radio, pero esa es su opinión", agregó.

Verstappen pasó gran parte de la última carrera discutiendo con el ingeniero Gianpiero Lambiase sobre la estrategia de su equipo y también se molestó tras un incidente con Lewis Hamilton, aunque asegura que es un enfoque que ha demostrado ser exitoso hasta ahora.

"Tenemos una mentalidad muy abierta, somos muy críticos los unos con los otros, nos ha funcionado muy bien, así que no espero que eso cambie", señaló. "Ese es nuestro enfoque, creo que es importante poder ser crítico, porque en este mundo que vivimos ahora siento que mucha gente ya no puede aceptar las críticas como antes y no quiero acabar así".

A diferencia de muchos otros deportes, en la F1, cada palabra de Verstappen es escuchada por millones de espectadores en todo el mundo, pero eso no cambiará su forma de actuar.

"En otros deportes la gente dice cosas, pero no tiene un micrófono pegado a la boca (...) No me importa, digo lo que quiero, pero así es nuestro deporte naturalmente", indicó. "Quizás en otros deportes te maldices a ti mismo por cosas que no te gustaron, un compañero no pasó la pelota, les llamas lo que sea, no hay micrófono, así es nuestro deporte supongo".

(Reporte de Trevor Stynes; editado en español por Carlos Serrano)

