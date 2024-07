Verstappen dice que no quiere arruinar su amistad con norris

Por Alan Baldwin

SILVERSTONE, Inglaterra, 4 jul (Reuters) - Max Verstappen dijo que su amistad con Lando Norris es una prioridad después de aclarar las cosas con el piloto de McLaren antes del Gran Premio de Gran Bretaña del domingo.

El tricampeón mundial de Red Bull y su rival más cercano en el campeonato chocaron mientras luchaban por el liderato en la carrera anterior en Austria, y la colisión se convirtió en un importante asunto de conversación.

Los titulares fueron alimentados por Norris y el jefe del equipo McLaren, Andrea Stella, que cuestionaron la conducción del campeón y hablaron de respeto perdido.

Verstappen dijo a los periodistas en Silverstone el jueves que él y Norris hablan con regularidad y siguen siendo grandes amigos, que es lo único que importa.

"Me llevo muy bien con Lando", dijo. "Estamos luchando naturalmente por las victorias este año y, por supuesto, no quiero que eso arruine la amistad también fuera de la pista, porque eso definitivamente no es lo que se merece".

Verstappen afirmó que sugirió que se tomaran un tiempo para calmarse después de la carrera y que hablaron el lunes, llegando a la conclusión de que ambos disfrutaron de la batalla.

"Nos gusta correr duro. Lo hemos hecho durante muchos años no sólo en la Fórmula 1, incluso en las carreras en línea donde nos divertimos mucho juntos, y estas cosas tienen que continuar porque es lo que nos gusta hacer y creo que es genial para la Fórmula 1 también", dijo el piloto neerlandés.

"Sé que Lando es un gran tipo. Es una persona muy agradable que ama la Fórmula Uno", agregó. "Por supuesto que le encantan las carreras y es un apasionado de ellas (...) él está luchando por una segunda victoria potencial, yo estoy luchando por mi 62ª victoria".

(Editado en español por Carlos Serrano)

Reuters