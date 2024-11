Verstappen ilumina las vegas con su cuarto título de f1

Por Rory Carroll

Las vegas, eeuu, 23 nov (reuters) - max verstappen, de red bull, iluminó la noche de las vegas con su cuarto título consecutivo de fórmula uno el sábado en una carrera que ganó george russell de mercedes, seguido por su compañero de equipo lewis hamilton.

Verstappen terminó en quinta posición, pero eso fue todo lo que el piloto holandés necesitó para conseguir la corona, pues así se puso fuera del alcance de su rival de McLaren, Lando Norris, a falta de dos rondas.

Norris tomó la bandera a cuadros en sexto lugar, el mismo lugar que tenía en la largada, tras hacer una parada tardía en boxes y asegurar un punto extra para la vuelta más rápida. Aun así, la distancia de 63 puntos es irremontable.

"Vaya temporada. Cuatro veces. Gracias a todos. Gracias a todos", dijo Verstappen por radio tras ser felicitado por el jefe de equipo Christian Horner.

"Ha sido un poco más difícil que el año pasado, pero hemos salido adelante y lo hemos dado todo".

Norris no tardó en reconocer el logro de su rival: "Aunque me duela un poco, felicitarlo no duele", dijo.

"Ha hecho una temporada increíble y cuando tiene el auto más rápido domina, y cuando no, sigue ahí y siempre pisándome los talones. Me hizo la vida difícil, nosotros se la hicimos difícil a veces, estoy seguro, pero él condujo una temporada mejor".

La carga de hamilton

Russell salió limpiamente desde la pole position, esquivando a Leclerc que subió de la cuarta a la segunda posición en la salida, y nunca fue molestado mientras que Hamilton remontó desde la décima posición de la parrilla en una fría noche desértica.

"Tenía previsto viajar en un par de horas, pero definitivamente no voy a coger ese vuelo", dijo el ganador de la carrera. "Voy a disfrutar de esta noche con todo mi equipo".

"Ha sido un fin de semana de ensueño. No sé cómo he sido tan rápido, pero ahora mismo estoy disfrutando".

Carlos Sainz de Ferrari fue tercero con su compañero de equipo Charles Leclerc en cuarto lugar, después de sufrir problemas con los neumáticos, mientras que el equipo italiano recortó la diferencia en la clasificación de constructores con McLaren a 24 puntos.

Oscar Piastri fue séptimo para McLaren, a pesar de recibir una penalización de cinco segundos por una salida falsa, y Nico Hulkenberg fue octavo para el equipo estadounidense Haas.

Yuki Tsunoda sumó puntos para RB en novena posición y el compañero de equipo de Verstappen, Sergio Pérez, volvió a puntuar en décima posición.

Mientras los fuegos artificiales iluminaban el horizonte y sonaban las fuentes del hotel Bellagio, Verstappen se preparó para festejar hasta bien entrada la noche.

"Estar aquí como tetracampeón del mundo es, por supuesto, algo que nunca pensé que fuera posible. Así que en este momento me siento aliviado, en cierto modo, pero también muy orgulloso", dijo.

Solo seis pilotos han ganado cuatro títulos y Verstappen es uno de los dos, junto con Sebastian Vettel, que han conseguido sus cuatro primeros de forma consecutiva.

El británico Hamilton y el alemán Michael Schumacher con siete cada uno, y el fallecido Juan Manuel Fangio de Argntina con cinco han ganado más. El francés Alain Prost también ganó cuatro. (Redacción de Alan Baldwin en Londres Edición en español de Javier López de Lérida)

