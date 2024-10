Vicepresidenta harris interrogada en fox news sobre inmigración y la aptitud de biden para el cargo

Por Nandita Bose y Stephanie Kelly

Washington crossing, pensilvania, 16 oct (reuters) - la vicepresidenta demócrata kamala harris fue interrogada el miércoles en una entrevista televisiva sobre los esfuerzos del gobierno de biden para hacer frente al aumento de la inmigración ilegal en la frontera sur, y culpó a los republicanos de no haber aprobado un proyecto de ley fronteriza. en una combativa entrevista con el presentador de fox news, bret baier, harris también fue presionada para que defendiera la aptitud mental del presidente joe biden, sus años como vicepresidenta y su anterior apoyo a la cirugía de reafirmación de género para reclusos transexuales. harris y baier hablaron a menudo por encima del otro y harris se mostró visiblemente frustrada. se le pidió que defendiera la temprana decisión de la administración de revertir algunas de las políticas restrictivas de su rival republicano donald trump, y que respondiera a una madre que testificó en el congreso sobre la pérdida de su hija a manos de un inmigrante ilegal.

"Siento mucho su pérdida, pero hablemos de lo que está ocurriendo ahora mismo", dijo Harris. Ella agregó que Trump dijo a los republicanos que rechazaran un proyecto de ley de inmigración bipartidista porque "prefirió correr de un problema en lugar de arreglar un problema". Preguntada por su reciente comentario de que no había "nada" que cambiaría de las acciones de la administración Biden, Harris dijo: "Permítanme ser muy clara, mi presidencia no será una continuación de la presidencia de Joe Biden", pero no dio detalles concretos.

Harris fue consultada por su apoyo a la aptitud mental de Biden para el cargo antes de que pusiera fin a su campaña de reelección en julio. Biden tiene el "juicio" y la "experiencia" para ser presidente, dijo, mientras que cuestionó la aptitud de Trump para el cargo.

"Joe Biden no está en la papeleta, y Donald Trump sí", dijo Harris.

Se le preguntó por su posición sobre el uso de fondos de los contribuyentes para la cirugía de reafirmación de género para los reclusos transexuales, incluidos los indocumentados. Trump ha gastado millones de dólares en anuncios sobre el tema en los estados más disputados.

"Seguiré la ley", dijo un par de veces, señalando que la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos proporcionó tratamientos de afirmación de género bajo Trump. Le acusó de "tirar piedras cuando vives en una casa de cristal". La entrevista de casi 30 minutos marcó la primera vez que Harris aparece en la red de medios como candidata presidencial. A los pocos minutos de terminar la entrevista, la campaña de Trump emitió un comunicado calificándola de "choque de trenes". (Reporte de Jarrett Renshaw en Filadelfia, Stephanie Kelly en Nueva York y Nandita Bose en Washington Crossing, Pensilvania; Editado en español por Héctor Espinoza)

Reuters