Viktor orbán pide una ue más unida en mercados y defensa, pero no en asuntos políticos

BUDAPEST, 6 sep (Reuters) - La Unión Europea necesita una cooperación más estrecha en materia de mercados y defensa, pero no en cuestiones políticas como la migración, donde las grandes diferencias entre países lo hacen imposible, afirmó el viernes el primer ministro húngaro, Viktor Orbán. "Hay cuestiones, incluso existenciales, para las que no tenemos respuestas comunes: la guerra y la paz, la migración, el género, una sociedad basada en el trabajo, el pleno empleo", dijo Orbán en una conferencia en Cernobbio, Italia. "Si nos obligan a unirnos en cuestiones en las que no estamos de acuerdo, desintegrarán la Unión Europea", afirmó.

Orbán también dijo que sus visitas a Kiev y Moscú a principios de año, que algunos socios de la Unión Europea criticaron, le llevaron a concluir que no había intención por ninguna de las partes de hacer las paces y alcanzar un alto el fuego en estos momentos.

Sin embargo, el dirigente húngaro afirmó que las líneas de comunicación deben estar abiertas por ambas partes si Europa quiere poner fin a la guerra en Ucrania.

Hungría, que mantiene estrechos lazos con Rusia desde la invasión de Ucrania por Moscú en febrero de 2022, ocupa desde julio la presidencia semestral rotatoria del Consejo de la UE. Tras asumir el cargo, Orbán visitó Kiev y, a continuación, realizó visitas sorpresa a Moscú y Pekín antes de asistir a una cumbre de la OTAN en Washington. Su autodenominada "misión de paz" suscitó duras críticas de algunos dirigentes de la UE, que distanciaron al bloque de sus acciones.

Pero Orbán, un nacionalista que ha apoyado a Donald Trump para las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos, dijo el viernes que la paz nunca se lograría sin mantener abiertas las líneas de comunicación tanto con Ucrania como con Rusia.

Orbán también elogió el "enfoque negociador" de Trump y dijo que Europa tendría que cooperar con la parte oriental del mundo para mejorar su competitividad económica.

"Nuestro interés es cooperar bien con Occidente, Estados Unidos, y cooperar económicamente todo lo que podamos con Oriente, ahora China e incluso con los rusos después de la guerra y en los territorios donde no hay sanciones, yo sugeriría cooperar incluso con los rusos", dijo Orbán.

Hungría compra la mayor parte de su gas y crudo a Rusia, y la empresa rusa Rosatom está construyendo una central nuclear en el país.

(Información de Krisztina Than y Anita Komuves; editado por Alan Charlish y Sharon Singleton; editado en español por Javi West Larrañaga)

Reuters