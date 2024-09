Vincent Lindon, la fragilidad del hombre colérico

Rostro imprescindible del séptimo arte francés, Vincent Lindon recibió el sábado el premio a la mejor interpretación masculina en la Mostra de Venecia por su papel en "Jouer avec le feu".

En la película interpreta a un padre que se enfrenta a la deriva de uno de sus hijos hacia la extrema derecha.

"El amor del padre por sus hijos, el amor de los hijos por su padre, cómo vivimos con la idea de que trajimos al mundo a un hijo que, en algún momento, se emancipa y no siempre de la manera que deseamos, es el tema que más me apasionó" en esta película dirigida por Delphine Coulin y Muriel Coulin, explicó el actor francés a la AFP en el Lido.

Esta perspectiva humana y social, Lindon la aplica especialmente con su director favorito, Stéphane Brizé.

Su colaboración fue recompensada con un premio a la mejor interpretación masculina en Cannes y un César al mejor actor por "La ley del mercado" (2015).

En esa película contundente sobre la brutalidad del mundo laboral, interpretaba a Thierry, un desempleado padre de un niño con discapacidad, que pasa de entrevistas humillantes a cursos de formación inútiles.

Luego vinieron "En Guerre", donde interpretaba a un representante sindical. "No tengo el monopolio de la rebelión, pero si puedo ayudar...", decía entonces a la AFP.

También "Un autre monde" (2021), donde encarnaba a un ejecutivo atrapado en las garras del capitalismo.

- "El hombre común" -

El actor de 65 años dice "vibrar cada vez que puede encarnar al hombre común".

Deslizándose con la misma facilidad en la piel de un buen tipo o de un delincuente, está dotado de un carácter impetuoso e inquieto. Sacudido por tics fuera de cámara, da la impresión de entrar en sus personajes con gran naturalidad.

Su filmografía navega entre obras con resonancia social, thrillers, comedias o películas de autor. Ha sido dirigido por Claude Lelouch, Diane Kurys, Claire Denis, Benoît Jacquot, Pierre Jolivet, Coline Serreau o Alain Cavalier, con quien ha desarrollado una estrecha relación.

Nacido el 15 de julio de 1959 en Boulogne-Billancourt, Vincent Lindon es hijo de un industrial.

Comenzó en el oficio como asistente de vestuario en "Mi tío de América" de Alain Resnais.

Actuó por primera vez en "El Halcón" de Paul Boujenah, en 1983, pero su primera aparición notable fue en "37°2 le matin" de Jean-Jacques Beineix, dos años después.

Luego apareció en "Algunos días conmigo" de Claude Sautet y "Un hombre enamorado" de Diane Kurys.

Un romance con Carolina de Mónaco lo catapultó a la portada de la prensa sensacionalista a principios de los años 1990. Luego fue cercano a Claude Chirac, la hija del presidente Jacques Chirac, durante años.

Más tarde protagonizó "L'irrésolu" con Sandrine Kiberlain, con quien se casó y tuvo una hija, Suzanne. La pareja hoy está divorciada.

Discreto y reservado sobre su vida personal, el actor hizo un guiño en "Paparazzi" de Alain Berbérian. Más recientemente, interpretó una caricatura de actor egocéntrico en "Le deuxième acte" de Quentin Dupieux.

"Como decía mi padre, si no haces cambiar de opinión a nadie, si no ayudas a nadie, tu paso por la Tierra no habrá tenido ningún interés", resume el actor.

bur-pel/jz/an

AFP