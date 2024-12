Vinicius se acerca a su regreso, dice ancelotti, que admite preocupación por mala racha del madrid

MADRID, 6 dic (Reuters) - El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, confirmó que el delantero Vinicius Jr regresará para su partido de Liga de Campeones contra el Atalanta la próxima semana, mientras el equipo busca recuperar impulso en su encuentro de LaLiga contra el Girona el sábado.

El brasileño sufrió una lesión muscular en la victoria 3-0 en Leganés el 24 de noviembre, antes de que el Madrid encadenara dos derrotas en tres partidos, ante el Liverpool y el Athletic de Bilbao, tras ganar en casa al Getafe.

"Ver a Vinicius de vuelta es una buena noticia, nos da más ánimos", dijo Ancelotti en rueda de prensa el viernes. "Vini se ha recuperado muy bien. No estará en el partido de mañana, pero estará listo para el siguiente, en la Liga de Campeones".

Tanto Vinicius como David Alaba fueron vistos durante la sesión de entrenamiento del equipo el viernes, pero el defensa austriaco necesita más tiempo para recuperar su plena forma física.

"Alaba nos ha animado mucho en los entrenamientos (...) Necesita este mes de diciembre para volver a jugar en enero. Poco a poco se va a incorporar con el equipo", destacó.

El Madrid, segundo en la clasificación a cuatro puntos del Barcelona con un partido menos, visita al Girona. El equipo de Ancelotti ha perdido cinco de sus últimos 11 partidos en todas las competiciones.

Tres de esas derrotas se produjeron en la Liga de Campeones, donde el vigente campeón ocupa el puesto 24 con seis puntos, el último que da acceso a los playoffs de octavos de final.

"Estoy preocupado y es normal, pero no es un funeral", dijo el técnico italiano. "Estamos en la pelea en todas las competiciones y hay que ser optimistas (...) Hay una plantilla de calidad y estamos convencidos de que vamos a sacar lo mejor. El nivel de preocupación es medio".

El DT se mostró igual de tranquilo sobre el estado de forma del delantero Kylian Mbappé, que ha estado bajo escrutinio después de fallar su segundo penal en una semana en la derrota 2-1 en Bilbao el miércoles.

"No está sacando su mejor versión, hay muchos que no se dan cuenta pero él es consciente de que no está en su mejor versión", destacó. "Creo que a nivel de intensidad y velocidad ha mejorado. No significa que tiene que jugar todos los partidos, a veces les puede venir bien un descanso".

(Reporte de Anita Kobylinska en Gdansk Editado en español por Javier Leira)

