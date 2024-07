Vondrousova y hurkacz se retiran de torneo de tenis olímpico por lesión

22 jul (Reuters) - La medallista de plata olímpica Marketa Vondrousova anunció el lunes que se retiró de los Juegos de París debido a una lesión en una mano.

Vondrousova llegó a la final femenina de Tokio hace tres años sin ser cabeza de serie, pero perdió contra Belinda Bencic. La suiza, que dio a luz a una hija en abril, no estará en París para defender su título.

"Lo siento mucho, pero por motivos de salud no participaré en los Juegos Olímpicos de este año en París", publicó Vondrousova en Instagram. "Esperé hasta el último momento poder ir al menos en dobles, pero los problemas con mi mano no me permitirán estar en la pista".

Katerina Siniakova, que ganó el oro en los últimos Juegos Olímpicos en dobles y es nueve veces campeona de torneos del Grand Slam en dobles femenino, sustituirá a Vondrousova en los individuales y Linda Noskova jugará dobles con Karolina Muchova.

Por su parte, el polaco Hurkacz se vio obligado a retirarse de su partido de segunda ronda de Wimbledon a principios de julio por una lesión de rodilla y no se ha recuperado a tiempo para competir en París.

"Mi rehabilitación va muy bien, y estoy haciendo progresos continuos. Sin embargo, mi equipo y yo hemos decidido que no puedo competir en los Juegos Olímpicos de París", dijo Hurkacz en un vídeo publicado en Instagram.

Otras ausencias notables en el tenis de los Juegos son la número tres del mundo, Aryna Sabalenka, Ons Jabeur, Emma Raducanu, Ben Shelton y el español Pablo Carreño Busta, ganador de la medalla de bronce masculina en Tokio. (Reporte de Trevor Stynes. Editado en español por Javier Leira)

Reuters