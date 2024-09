Wacha lanza 7 episodios, Hampson y Pérez empujan carreras y Reales vencen 2-0 a Mellizos

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — Michael Wacha lanzó siete entradas de cuatro hits, Garrett Hampson y el venezolano Salvador Pérez empujaron carreras y los Reales de Kansas City vencieron 2-0 el domingo a los Mellizos de Minnesota para completar la barrida ante sus más cercanos rivales por un comodín en la Americana.

Wacha (12-7) ponchó a siete y permitió sólo un boleto en la 100ma victoria de su carrera. El lanzador recibió suficiente ayuda de la defensa, que tuvo dos dobles matanzas y echó a un corredor al intentar anotar desde primera en el primer episodio.

Kris Bubic se encargó de la octava por Kansas City antes de que Lucas Erceg se sobrepuso a un sencillo al inicio de la entrada para su noveno salvamento en 11 oportunidades.

Simoeon Woods Richardson (5-4) permitió dos anotaciones en tres hits, con dos boletos antes de que lo sacaron con un out en la quinta. El bullpen de los Mellizos no permitió ninguna carrera el resto del encuentro, pero no importó.

Los Reales se colocaron juego y medio por encima de Minnesota por el segundo comodín de la Americana.

Por los Mellizos, los puertorriqueños José Miranda de 4-1, Willi Castro de 3-0, Christian Vázquez de 3-3.

Por los Reales, los venezolanos Salvador Pérez de 4-1 con una empujada, Freddy Fermín de 3-1 con una anotada, Maikel García de 3-1.

AP