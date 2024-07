Wall st termina al alza mientras los inversores afianzan sus apuestas por la victoria de trump

(Actualiza al cierre)

Por Lisa Pauline Mattackal y Ankika Biswas

15 jul (Reuters) - Wall Street cerró al alza el lunes, aprovechando el repunte del viernes, ya que las crecientes expectativas de una segunda presidencia de Donald Trump tras un intento fallido de asesinato aumentaron las esperanzas de un entorno regulatorio más laxo.

* La creciente probabilidad de que la Reserva Federal estadounidense comience a recortar su principal tasa de interés ya en septiembre también contribuyó a alimentar el apetito por el riesgo.

* Los tres principales índices bursátiles estadounidenses terminaron muy por debajo de los máximos de la sesión.

* Las acciones de pequeña capitalización sensibles a la economía y los valores de transporte superaron ampliamente al mercado en general.

* Un intento de asesinato sobre Trump el sábado en Pensilvania pareció mejorar sus posibilidades de ser elegido. Una presidencia de Trump se traduciría presumiblemente en una política comercial más dura, una ampliación de los recortes de impuestos y la desregulación en una serie de áreas que van desde el cambio climático a las criptodivisas.

* El sitio de apuestas online PredictIt mostraba apuestas de una victoria electoral de Trump a 67 centavos, por encima de los 60 centavos del viernes, con una victoria del presidente demócrata de Estados Unidos, Joe Biden, a 26 centavos.

* "El evento principal -el intento de asesinato de Donald Trump- no resultó en un evento de fondo", dijo Sam Stovall, estratega jefe de inversiones de CFRA Research en Nueva York. "No hay cambios en las previsiones del PIB, no hay cambios en las expectativas de que la Fed comience a recortar las tasas en septiembre, las ganancias corporativas están llegando por encima de las expectativas".

* "Así que el impulso del mercado sigue basándose en el optimismo de los inversores", añadió Stovall.

* El sentimiento también se vio impulsado por el continuo optimismo de que la Fed entrará en su esperada fase de recorte de las tasas de interés ya en septiembre, con hasta tres reducciones esperadas en total para finales de año.

* En su intervención ante el Club Económico de Washington, el presidente de la Fed, Jerome Powell, reiteró el lunes su convicción de que la economía estadounidense puede evitar la recesión, y las recientes lecturas de datos muestran avances en la reducción de la inflación hasta el objetivo del 2%.

* Según datos preliminares, el S&P 500 subió 17,12 puntos, o un 0,30%, a 5.632,47 unidades; el Nasdaq Composite ganó 77,41 puntos, o un 0,42%, a 18.475,86 unidades; y el Promedio Industrial Dow Jones sumó 221,30 puntos, o un 0,55%, a 40.222,20 unidades.

* Las acciones de Goldman Sachs subieron después de que su beneficio en el segundo trimestre se duplicara con creces, superando las estimaciones de los analistas, gracias a la solidez de la suscripción de deuda y la negociación de renta fija. (Reporte de Lisa Mattackal y Ankika Biswas en Bengaluru; Edición en español de Javier López de Lérida y Juana Casas)

