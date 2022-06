Wall street cae tras advertencia de target sobre márgenes; mercado aguarda dato inflación

(Amplía con media sesión)

Por Devik Jain y Mehnaz Yasmin

7 jun (Reuters) - Los principales índices de Wall Street bajaban el martes en una sesión volátil, mientras los inversores asimilaban el sombrío pronóstico de márgenes de Target Corp que asustó al sector minorista, al tiempo que el mercado seguía preocupado por los datos de inflación estadounidense que se conocerán esta semana.

* Las acciones de Target se hundían 4,3%, luego de que el gigante minorista dijera que tendría que ofrecer mayores descuentos y reducir los inventarios de sus artículos discrecionales.

* La magra perspectiva pesaba sobre las acciones de otros minoristas. Su principal rival y componente del Dow Jones, Walmart Inc, caía 2%, en tanto que los papeles de Dollar General , Costco, HomeDepot y Best Buy Co Inc. bajaban entre 0,4% y 2,3%.

* "Si bien los márgenes del segundo trimestre van a ser más bajos de lo esperado para Target, se están reconociendo los desafíos del entorno y preparándose para soportar bien el segundo semestre", dijo Michael James, director gerente de intermediación de Wedbush Securities en Los Ángeles.

* "Al final, ha habido un cambio en la percepción de la atmósfera respecto a hace dos semanas, para tener un escenario más optimista o al menos pesimista sobre dónde podría estar el mercado dentro de tres a seis meses", explicó.

* A las 1617 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones perdía 80,06 puntos, o un 0,24%, a 32.835,72 unidades; el índice S&P 500 bajaba 9,58 puntos, o un 0,23%, a 4.111,85 unidades; y el índice Nasdaq Composite caía 19,61 puntos, o un 0,16%, a 12.041,77 unidades.

* Algunos analistas también señalaron que, si bien una liquidación de inventarios sería negativa para estas empresas a corto plazo, a más largo plazo ayudaría a disminuir la inflación porque bajarían los precios y también la demanda.

* Siete de los 11 principales sectores del S&P 500 operaban con bajas, con el sector de consumo discrecional cayendo un 1,3%. El segmento de energía mostraba los mayores beneficios, con un aumento del 2,2%.

* Las acciones ligadas al crecimiento cotizaban dispares. Los papeles de Amazon.com cedían un 2,2% y ponían una fuerte presión sobre el S&P 500 y el Nasdaq.

* La atención de los inversores se centra esta semana en el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo en Estados Unidos, que será divulgado el viernes. Economistas encuestados esperan en su mayoría que la tasa de inflación subyacente -que excluye alimentos y energía- arroje una caída en la comparación interanual. (Reporte de Devik Jain, Susan Mathew, Mehnaz Yasmin en Bangalore y Sinead Carew en Nueva York. Editado en español por Marion Giraldo)