Wall street remonta tras caída provocada por la inflación y los riesgos de ómicron

Por Devik Jain y Ambar Warrick

1 dic (Reuters) - Los índices S&P 500 y Nasdaq subían más de un 1% el miércoles, tras la fuerte caída provocada por el temor a la aceleración de la inflación y a la nueva variante ómicron del coronavirus, mientras las acciones de Merck avanzaban por los avances en la aprobación de su píldora contra el COVID-19.

* A las 1545 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones ganaba 383,92 puntos, o un 1,12%, a 34.862,77 unidades; el S&P 500 subía 63,78 puntos, o un 1,40%, a 4,631,75 unidades; y el Nasdaq Composite sumaba 194,21 puntos, o un 1,25%, a 15.732,89 unidades.

* Merck & Co Inc avanzaba un 1,8% después de que un panel de asesores de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) votó por un estrecho margen en favor de recomendar la autorización de la píldora antiviral del laboratorio para tratar el COVID-19.

* Los 11 principales sectores del S&P avanzaban en las primeras operaciones, liderados por energía, materiales y finanzas. Los bancos sumaban un 2,3%, recuperando las pérdidas de la víspera.

* Las acciones estadounidenses se habían desplomado el martes después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que ya no considera la inflación como "transitoria" y que la entidad evaluará reducir su programa de compra de bonos en su próxima reunión.

* "La mayoría de los inversores se dio cuenta de que la Fed iba a tener que cambiar de rumbo un poco (...) hay muchas personas que sienten que la inflación es un problema mayor, y tal vez un riesgo mayor para el mercado sería que la Fed no tome ninguna medida que lo reconozca", dijo Rick Meckler, socio de Cherry Lane Investments en New Vernon, Nueva Jersey.

* Los inversores también están a la espera del "Libro Beige" de la Fed -que se publicará a las 1900 GMT- para conocer más sobre la postura del banco central ante la inflación.

* En la sesión destacaba el impulso que daban al Nasdaq las acciones de empresas tecnológicas como Amazon.com, Apple Inc, Tesla Inc, Alphabet Inc, Meta Platforms y Microsoft Corp, que ganaban entre un 0,6% y un 2%.

(Reporte de Devik Jain, Ambar Warrick y Medha Singh in Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)