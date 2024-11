Wall Street y bitcoin se disparan tras victoria de Trump pero también crece inquietud por inflación

NUEVA YORK (AP) — Las bolsas de valores de Estados Unidos, Tesla de Elon Musk, los bancos y el bitcoin subieron el miércoles, ya que los inversionistas hacían apuestas sobre lo que significará el regreso de Donald Trump a la presidencia para la economía y el mundo. Entre los perdedores se encuentran la industria de energía renovable y potencialmente cualquiera que vea el alza de la inflación con preocupación.

El S&P 500 se disparó 2,5%, o 146,28 puntos, para quedar en 5,929.04, en lo que fue su mejor día en casi dos años. El índice Dow Jones avanzó 1.508,05 puntos, o 3,6%, y cerró en 43.729,93, mientras que el Nasdaq ganó 544,29 unidades, o 3%, y se situó en 18.983,47. Los tres índices superaron los récords que habían establecido en las últimas semanas.

Históricamente, el mercado de valores estadounidense ha tendido a subir independientemente de qué partido gane las elecciones presidenciales, y los demócratas han obtenido mayores ganancias, en promedio, desde 1945. Pero la victoria republicana podría significar grandes cambios en las industrias ganadoras y perdedoras bajo de la superficie, y los inversionistas han apostado al impacto que podrían tener los aranceles más altos, los impuestos más bajos y las regulaciones menos estrictas que favorece Trump.

“Los mercados están tratando de descifrar qué sucederá a continuación, pero por el momento, el mercado está poniendo precio a un panorama de mayor crecimiento e inflación más alta”, dijo Peter Esho de Esho Capital.

Los cambios que efectúe Trump en su segundo mandato, por supuesto, probablemente dependerán de si sus correligionarios republicanos ganan el control del Congreso, y eso aún está por determinarse. Eso podría dejar un margen para dar macha atrás a algunos de los movimientos bruscos del miércoles.

Sin embargo, el mercado se está dividiendo entre ganadores y perdedores bastante claros después de la victoria de Trump, entre ellos:

Las acciones de grandes bancos lideraron el avance, en parte gracias a la esperanza de que una economía más fuerte significaría más clientes solicitando créditos y pagándolos con intereses. También se dispararon debido a la expectativa de que un gobierno republicano implemente una regulación menos estricta. JPMorgan Chase se disparó 11,5%, y las acciones financieras reportaron las mayores ganancias de los 11 sectores que componen el S&P 500. Entre las mayores alzas del mercado cabe destacar Capital One Financial que subió 15%, y Discover Financial que se disparó 20,2% ante la especulación de que su fusión pendiente obtendría más fácilmente la autorización del gobierno federal en una administración encabezada por Trump.

Trump ha prometido convertir a Estados Unidos en “la capital mundial de las criptomonedas” y crear una “reserva estratégica” de bitcoin. El precio del bitcoin alcanzó un máximo histórico por encima de los 76.480 dólares, según CoinDesk, y recientemente se situaba por debajo de 76.100. Las empresas de la industria de la criptomoneda también subieron, incluyendo un salto del 31,1% de la bolsa Coinbase.

Musk se ha convertido en un aliado cercano de Trump y ha apoyado la campaña del expresidente. Aunque Trump podría terminar perjudicando a la industria de vehículos eléctricos en general al limitar los subsidios gubernamentales, los analistas afirman que Tesla podría obtener algo de ventaja por el hecho de ser un jugador tan grande en la industria. Las acciones de Tesla subieron 14,8%, mientras que las de su rival, Rivian Automotive, cayeron 8,3%.

La empresa detrás de la plataforma Truth Social de Trump subió 5,9% después de haber subido casi 35% durante la jornada. Regularmente sus operaciones se basan más en la popularidad de Trump que en las perspectivas de sus ganancias. Su aumento se reportó incluso después de que presentara documentos financieros no auditados ante los reguladores el martes en los cuales afirmaba que había perdido 19,2 millones de dólares durante el último trimestre y que sus ventas se habían reducido respecto al año anterior.

Un gobierno liderado por Trump podría impulsar una aplicación más estricta de la política migratoria, lo que podría significar mayores ganancias para los contratistas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). Las acciones de GEO Group, empresa que administra los centros de procesamiento de ICE, se dispararon 42,1%.

Las políticas de Estados Unidos primero de Trump podrían beneficiar a las empresas que se enfocan en clientes domésticos, en lugar de grandes multinacionales que podrían verse perjudicadas por aranceles más altos y políticas proteccionistas. El índice Russell 2000 de acciones más pequeñas, que se enfocan más en el mercado interno que las grandes acciones en el S&P 500, saltó 5,8%, más del doble que el S&P 500.

Los inversionistas consideran que las políticas de Trump podrían generar un crecimiento económico más fuerte, lo que ayuda a bajar el precio de los bonos del Tesoro y aumentar sus rendimientos. Los recortes de impuestos con Trump también podrían aumentar el déficit del gobierno estadounidense, lo que incrementaría sus necesidades de endeudamiento y forzaría aún más los rendimientos. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años saltó de 4,29% a 4,43% el martes por la tarde, un movimiento importante para el mercado de los bonos. Ha subido sustancialmente desde agosto, cuando se encontraba por debajo del 4%.

Los inversionistas también consideran que las políticas de Trump probablemente generarán una mayor inflación, particularmente los aranceles, que pueden agregar costos a las facturas de los hogares estadounidenses.

“Trump sigue diciendo abiertamente a la gente que aumentará los aranceles no sólo para las importaciones chinas, sino con cada socio comercial”, dijo Andrzej Skiba, jefe de BlueBay U.S. Fixed Income en RBC Global Asset Management. “Estamos hablando de aranceles del 10% para todos los socios globales. Esto es importante porque podría agregar un punto porcentual a la inflación. Si agregas 1% a las cifras de inflación del próximo año, podemos decirle adiós a los recortes de tasas”.

Una reducción del flujo migratorio también podría significar una escasez de mano de obra disponible para los empleadores, lo que podría obligar a las empresas a aumentar los salarios de los trabajadores más rápidamente y generar una mayor inflación.

Gran parte del alza de este año en la bolsa se debe a la expectativa de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés, ahora que la inflación parece estar bajando a la cifra meta del 2%. Menores tasas de interés contribuyen a dinamizar la economía, pero también pueden generar inflación.

La Reserva Federal anunciará su última decisión sobre las tasas de interés el jueves, y la expectativa sigue siendo un recorte, según datos del Grupo CME, pero los corredores bursátiles ya están reduciendo sus previsiones de cuántos recortes realizará la Fed hasta mediados del próximo año.

Trump ha prometido aumentar drásticamente los aranceles para las importaciones de China, México y otros países, lo que genera inquietud por la posibilidad de guerras comerciales y de trastornos en la economía global. Una medida del valor del dólar estadounidense frente a varias monedas principales subió 1,6%, lo que significa que esas otras monedas cayeron.

El euro bajó 1,5%, y el won surcoreano cayó 1,2% El peso mexicano, que ha estado cayendo frente al dólar desde mediados de año, en parte debido a preocupaciones sobre una posible reelección de Trump, cayó al inicio de la jornada pero luego redujo sus pérdidas.

Trump es un fanático de los combustibles fósiles y ha alentado la producción de petróleo y gas natural. Su victoria generó una brusca caída en el precio de las acciones de las empresas de energía solar, incluyendo una caída de 10,1% para First Solar y de 16,8% para Enphase Energy.

La única empresa en el S&P 500 que experimentó mayores pérdidas fue Super Micro Computer, la cual anunció que sus ventas para el último trimestre podrían estar por debajo de su pronóstico anterior. Sus acciones cayeron 18,1%.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de la AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

AP