Waller de la fed dice que es hora de bajar las tasas y está abierto a recortes mayores

6 sep (Reuters) - El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, dijo el viernes que "ha llegado el momento" para que el banco central estadounidense comience una serie de recortes de tasas de interés este mes, y agregó que tiene la mente abierta sobre el tamaño y el ritmo de esas reducciones.

"Si los datos respaldan los recortes en reuniones consecutivas, entonces creo que será apropiado recortar en reuniones consecutivas", dijo Waller en comentarios preparados para su discurso en la Universidad de Notre Dame.

"Si los datos sugieren la necesidad de recortes mayores, entonces los apoyaré también. Fui un gran defensor de las subidas de tasas anticipadas cuando la inflación se aceleró en 2022, y seré un defensor de las bajadas de tipos anticipadas si eso es apropiado".

El mercado espera ampliamente que el banco central estadounidense recorte su tasa de política, actualmente en el rango de 5,25% a 5,50%, en su reunión del 17 y 18 de septiembre, particularmente después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo hace dos semanas que "ha llegado el momento" de flexibilizar la política, dado el progreso en la inflación y el enfriamiento del mercado laboral.

Waller utilizó la misma frase, pero sus comentarios fueron más contundentes y señalaron su apertura a iniciar los recortes de tasas con una reducción de medio punto porcentual en los costos de endeudamiento.

Los datos publicados el viernes muestran que el promedio de creación de empleos mensuales en tres meses es ahora de 116.000, por debajo de lo que muchos economistas estiman que se necesita para satisfacer las necesidades de crecimiento laboral de una población en expansión. Eso, junto con otros datos recientes, "refuerza la opinión de que ha habido una moderación continua en el mercado laboral", dijo Waller.

Si bien los datos indican una suavización pero no un deterioro, y la economía no parece encaminarse a una recesión, dijo, "el actual lote de datos ya no requiere paciencia, requiere acción" a medida que el foco de la política de la Fed cambia de una postura de priorizar la inflación a mantener el pleno empleo.

Waller también destacó avances en la reducción de la inflación.

El crecimiento salarial se ha desacelerado de una manera "coherente" con el objetivo de inflación del 2% de la Fed, dijo.

La inflación ahora está en el camino correcto para llegar a la meta de la Fed, dijo Waller, con la inflación subyacente, medida por el cambio en el índice de precios del gasto de consumo personal básico, en 2,6% en un promedio anualizado de seis meses y 1,7% en un promedio anualizado de tres meses.

Si bien los recortes de tasas que comenzarán en la próxima reunión de la Fed "se realizarán con cuidado a medida que la economía y el empleo continúan creciendo, en el contexto de una inflación estable, estoy listo para actuar con rapidez para apoyar la economía según sea necesario", dijo Waller. (Reporte de Ann Saphir; editado por Paul Simao. Editado en español por Natalia Ramos.)

Reuters