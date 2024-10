Walz y vance se enfrentan en un debate inesperadamente cordial a un mes de las elecciones de eeuu

Por Steve Holland y Joseph Ax

NUEVA YORK, 1 oct (Reuters) - El demócrata Tim Walz y el republicano JD Vance se enfrentaron el martes en un debate vicepresidencial que fue sorprendentemente civilizado en la recta final de una fea campaña electoral empañada por una retórica incendiaria y dos intentos de asesinato. Los dos rivales, que se han atacado con dureza en la campaña electoral, mantuvieron un tono cordial en la mayoría de los casos, reservando el fuego para los candidatos que encabezan sus candidaturas, la vicepresidenta demócrata Kamala Harris y el expresidente republicano Donald Trump. El intercambio más tenso se produjo cerca del final del debate, cuando Vance —que ha dicho que no habría votado para certificar los resultados de las elecciones de 2020— rehuyó la pregunta sobre si impugnaría la votación de este año si Trump pierde.

Walz dijo entonces que las falsas afirmaciones de Trump sobre fraude electoral habían instigado a la turba que el 6 de enero de 2021 atacó el Capitolio de Estados Unidos en un esfuerzo infructuoso por impedir la certificación de las elecciones de 2020 de Joe Biden. "Sigue diciendo que no perdió las elecciones", dijo Walz, antes de dirigirse a Vance. "¿Perdió las elecciones de 2020?". Vance volvió a eludir la pregunta, acusando en cambio a Harris de perseguir la censura en línea de puntos de vista opuestos.

"La ausencia de respuesta es condenatoria", dijo Walz.

Walz, de 60 años, gobernador liberal de Minnesota y antiguo profesor de instituto, y Vance, de 40 años, autor de éxito y senador conservador por Ohio, se han presentado como dos hijos del Medio Oeste de Estados Unidos con puntos de vista profundamente opuestos sobre los problemas que afectan al país. En lo que fue el último debate antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, cada uno de los rivales trató de asestar un golpe duradero, discutiendo sobre la crisis de Oriente Próximo, la inmigración, los impuestos, el aborto, el cambio climático y la economía. Con todo, los dos parecían decididos a hacer una demostración de "amabilidad del Medio Oeste", dándose las gracias mutuamente incluso mientras atacaban a sus respectivos compañeros de candidatura en el tradicional papel de perro de presa de los candidatos a la vicepresidencia. Vance cuestionó repetidamente por qué Harris no había hecho más para hacer frente a la inflación, la inmigración y el estado de la economía mientras servía en el Gobierno de Biden, montando una línea de ataque consistente que Trump a menudo no pudo llevar a cabo mientras debatía con Harris el mes pasado. "Si Kamala Harris tiene planes tan geniales sobre cómo abordar los problemas de la clase media, entonces debería hacerlos ahora, no cuando pida un ascenso, sino en el puesto que el pueblo estadounidense le dio hace 3 años y medio", dijo Vance.

Vance se mostró muy eficaz a la hora de criticar de manera implacable a Harris, pero también hizo declaraciones engañosas o falsas sobre la violencia armada y el historial de Estados Unidos en materia de emisiones de gases climáticos. Walz describió a Trump como un líder inestable que había dado prioridad a los multimillonarios y dio la vuelta a las críticas de Vance en el tema de la inmigración, atacando a Trump por presionar a los republicanos en el Congreso para que abandonaran un proyecto de ley bipartidista de seguridad fronteriza a principios de este año.

"La mayoría queremos resolver esto", dijo Walz sobre la inmigración. "Donald Trump tuvo cuatro años para hacerlo, y les prometió a ustedes, estadounidenses, lo fácil que será". El tono de la noche distaba mucho de la polarización que ha caracterizado la campaña. Trump ha denigrado repetidamente a Harris, incluyendo ataques racistas y sexistas, y ha salido ileso de dos intentos de asesinato. Walz había llamado anteriormente "raros" a sus oponentes republicanos, y Vance fue objeto de críticas por comentarios pasados en los que menospreciaba a algunas demócratas como "cat ladies", arquetipo misógino de una mujer soltera o viuda que vive con muchos gatos.

TRUMP EN DIRECTO El debate en el CBS Broadcast Center de Nueva York comenzó con la escalada de la crisis en Oriente Próximo, después de que Israel continuara su asalto al sur del Líbano el martes e Irán montara ataques de represalia con misiles contra Israel. Walz dijo que Trump es demasiado "voluble" y simpatiza demasiado con los líderes fuertes como para confiar en él para manejar el creciente conflicto, mientras que Vance afirmó que Trump había hecho que el mundo fuera más seguro durante su mandato. Preguntado sobre si apoyaría un ataque preventivo contra Irán por parte de Israel, Vance sugirió que se remitiría al juicio de Israel, mientras que Walz no respondió directamente a la pregunta.

Trump, que vio el debate por televisión, estuvo publicando mensajes frenéticamente, a veces dos por minuto, en su red social Truth Social, atacando a los moderadores de la CBS y llamando a Walz "patético" y de "bajo coeficiente intelectual".

MARGEN ESTRECHO Los analistas políticos suelen afirmar que los debates vicepresidenciales no suelen alterar el resultado de unas elecciones y ninguno de los dos hombres dio un golpe de gracia el martes. Dicho esto, incluso un ligero cambio en la opinión pública podría resultar decisivo, ya que la carrera está en un estrechísimo margen a cinco semanas del día de las elecciones. Walz fue preguntado esta semana por una noticia que afirmaba que él no estuvo en China durante la violenta represión de 1989 en la plaza de Tiananmen, como había afirmado anteriormente. "A veces soy un cabeza de chorlito", dijo en una respuesta serpenteante. "Llegué allí ese verano y me equivoqué al hablar de esto. Estuve en Hong Kong y China durante las protestas por la democracia, y de ahí aprendí mucho sobre lo que significa estar en el Gobierno."

Vance, por su parte, defendió a su compañero de fórmula pese a haber criticado a Trump antes de las elecciones de 2016. "Me equivoqué con Donald Trump", dijo. "Me equivoqué, en primer lugar, por creer algunas de las historias de los medios de comunicación que resultaron ser fabricaciones deshonestas de su historial. Pero lo más importante es que Donald Trump cumplió para el pueblo estadounidense". Walz también criticó a Trump por su papel en el nombramiento de tres jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos que se sumaron a la decisión del tribunal de eliminar un derecho al aborto de casi medio siglo en todo el país, una cuestión que ha resultado perjudicial para los republicanos.

Vance, conocido por su postura profundamente conservadora sobre el aborto, adoptó un tono más moderado el martes, diciendo que no respaldaba una prohibición nacional a pesar de haber expresado su apoyo al límite de 15 semanas propuesto por el senador republicano Lindsey Graham en 2022. Dijo que la opinión de Trump es que los estados individuales deben decidir si limitan el aborto.

En una publicación en las redes sociales, Trump dijo que vetaría una prohibición nacional, semanas después de negarse a decir si lo haría durante el debate presidencial. A pesar de que Vance escribió "Hillbilly Elegy", un popular libro de memorias de 2016, los votantes estadounidenses tienen una opinión negativa de él, según muestra una encuesta de Reuters/Ipsos: un 51% de los votantes registrados que dicen que lo ven desfavorablemente, en comparación con el 39% que lo ven favorablemente. Walz, por su parte, era visto con buenos ojos por el 44% de los votantes registrados, mientras que el 43% tenía una opinión desfavorable en la encuesta realizada entre el 20 y el 23 de septiembre. Harris fue ampliamente vista como la ganadora de su único debate con Trump el 10 de septiembre en Filadelfia, que fue mucho más caótico que el del martes.

Ese cara a cara apenas cambió la trayectoria de una batalla electoral extremadamente reñida. Aunque Harris ha tomado la delantera en las encuestas nacionales, la mayoría de los sondeos muestran que los votantes siguen divididos en los siete estados que decidirán las elecciones de noviembre.

(Información de Steve Holland en Nueva York; información adicional de Trevor Hunnicutt, Stephanie Kelly, Allende Miglietta, Jarrett Renshaw, Kanishka Singh, Jasper Ward; redactado por Joseph Ax; editado por Colleen Jenkins y Howard Goller; editado en español por Javi West Larrañaga)

Reuters