West, inspiración para el logotipo de la NBA, un honor que le causaba conflicto

Los angeles (ap) — desde 1969, jerry west ha sido el rostro sin rostro de la nba.

Durante cinco décadas y media, el logotipo de la NBA ha sido una silueta blanca de un jugador rodeado por paneles azules y rojos. El jugador está botando un balón en la cancha, aparentemente listo para conducir o driblar con estilo.

A estas alturas, casi todo el mundo sabe que la icónica silueta pertenece a West, escolta de los Lakers de Los Ángeles, quien murió el miércoles a los 86 años. Tanto los amigos como los fanáticos a menudo se referían a West como “El Logo”, incluso si el ícono del baloncesto se sentía incómodo con el apodo y el honor.

Fue una elección ideal para la pieza central de un logotipo creado por el consultor de marca Alan Siegel y su socio, Bob Gale, quienes tardaron aproximadamente una hora en diseñarlo utilizando una foto de West tomada por Wen Roberts para la revista Sport. Ni los diseñadores ni la NBA habían reconocido la imagen de West en su marca, queriendo no centrar su imagen en un solo jugador.

Siegel finalmente reconoció que West fue la inspiración para el diseño de la silueta del logotipo.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, también lo admitió en 2021.

En una entrevista con ESPN en 2017, West dijo que estaría feliz si la NBA lo sacara del logotipo.

“Es halagador, jugué en la época en que comenzaron a tratar de comercializar la liga. Había cinco personas que iban a considerar. No me enteré hasta que me lo contó el difunto comisionado, Walter Kennedy. No me gusta hacer nada para llamar la atención. Ojalá cambiaran el logo. En muchos sentidos, desearía que lo hicieran”, dijo West.

Otros también han presionado por un cambio. Un año después de la muerte de Kobe Bryant en un accidente de helicóptero, Kyrie Irving hizo una publicación en Instagram de un logotipo de la NBA con la imagen de Bryant superpuesta sobre la silueta de West, con la leyenda: “Tiene que suceder. LOS REYES NEGROS CONSTRUYERON LA LIGA”.

La publicación de Irving fue recibida con comentarios de apoyo por parte de la viuda de Bryant, Vanessa Bryant, junto con los jugadores Stephen Jackson y LaMelo Ball.

Silver rechazó recientemente la idea de cambiar el logotipo. Destacó que el logo con West en el centro tiene ahora reconocimiento internacional.

AP