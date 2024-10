Williams, de la fed, dice que es apropiado volver a bajar los tipos "con el tiempo", según ft

8 oct (Reuters) - El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, dijo que será apropiado de nuevo que el banco central reduzca los tipos "con el tiempo", después del gran recorte de tipos de medio punto porcentual de septiembre, en una entrevista publicada por el Financial Times el martes. La semana pasada, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, indicó que el banco probablemente seguiría con recortes de tipos de interés de un cuarto de punto porcentual y que no tenía "prisa" después de que nuevos datos impulsaran la confianza en el crecimiento económico y el gasto de los consumidores. Williams, que tiene un voto permanente en el Comité Federal de Mercado Abierto de fijación de tipos, hizo comentarios en sintonía con los de Powell, diciendo al FT que no ve el movimiento de septiembre "como la regla de cómo actuar en el futuro." "Personalmente, preveo que volverá a ser apropiado bajar los tipos de interés con el tiempo", dijo al FT. "Ahora mismo, creo que la política monetaria está bien posicionada para las perspectivas, y si nos fijamos en las proyecciones del SEP (Sumario de Predicciones Económicas, por sus siglas en inglés) que recogen la totalidad de las opiniones, es un caso base muy bueno con una economía que sigue creciendo y una inflación que vuelve al 2%" Los datos del Gobierno publicados el viernes constataron que el mercado laboral seguía inesperadamente fuerte, lo que puso en entredicho las preocupaciones generalizadas de que el sector laboral se estaba debilitando. El informe sobre las nóminas provocó una reevaluación de los recortes de tipos de la Reserva Federal a corto plazo. Según la herramienta FedWatch de CME, los operadores valoran ahora en un 87% la posibilidad de un recorte de tipos de un cuarto de punto el mes que viene, y han eliminado cualquier posibilidad de un recorte de medio punto. (Información de Shubham Kalia en Bengaluru; editado por Kim Coghill y Shri Navaratnam; editado en español por Javi West Larrañaga)

