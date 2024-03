López Obrador: "Grupos de derecha de España se sumarán a la campaña de guerra sucia"

MADRID, 23 Mar. 2024 (Europa Press) -

La candidata a la presidencia de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruíz, ha rechazado el ofrecimiento por parte del partido político de ultraderecha español Vox de ayudarla en su campaña.

En la conferencia de prensa que ha dado la candididata bajo el nombre de 'Sin miedo a la verdad', ha sido tajante al afirmar que, "con Vox, ni a la esquina", según ha informado el periódico 'El Universal'.

Gálvez ha ido más lejos y ha asegurado que es "más fácil que ese grupo de ultraderecha esté cerca de Morena (partido del actual presidente, Manuel López Obrador) que de ella" y ha negado cualquier tipo de acercamiento con el partido: "No existe acercamiento alguno, no existe ese planteamiento. No los he visto nunca en mi vida".

Vox, a través de la Fundación Disenso y de Foro Madrid, ofreció este jueves su apoyo a la campaña de Gálvez para elaborar estrategias y liderazgos con vistas a las elecciones presidenciales del 2 de junio.

López obrador: "grupos de derecha de españa se sumarán a la campaña de guerra sucia"

Obrador también ha respondido al ofrecimiento por parte de Vox, advirtiendo que "grupos de derecha de España se sumarán a la campaña de guerra sucia que ha emprendido el sector conservador contra su Gobierno y su movimiento".

"A veces se dice que son la ultraderecha, pero no, derecha o extrema derecha son iguales, nada más que unos más francos y otros más hipócritas", ha criticado el presidente en unas declaraciones recogidas por el diario 'La Jornada'.

Con un tono irónico, ha aseverado que "ya se habla de que gente simpatizante de nuestro movimiento de la transformación son los que están de asesores de nuestros adversarios porque nos ayudan mucho, pero ni modo que yo termine de asesor, de consejero del bloque conservador. Hasta allá no vamos a llegar, si se le da consejo a cualquier persona".